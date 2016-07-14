CHP'li vekillerden AKP'li Ensarioğlu'na: O zamanlar JİTEM'ciydin; 'beyaz Toros'a biniyor muydun?

TBMM Genel Kurulu'nda 1990'lı dönemlerin faili meçhul cinayetlerinin sayfası açılırken, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, muhalefetin 90'lı yıllarda DYP'nin İl Başkanlığı'nı hatırlatması üzerine o dönemde de faili meçhul cinayetlere karşı olduğunu söyledi. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’na "Beyaz Toros’a biniyor muydun; Çiller aferin diyor muydu; O zaman JİTEM’ciydin sen; kekliksin sen" sözleriyle yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özel'in sözleri üzerine Ensarioğlu, “Edepsizlik yapma, haddini bil, haddini bil!” diyerek bağırdı. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Ensarioğlu’na, “O zaman JİTEM'in temsilcisiydin, JİTEM'in!” şeklinde cevap verdi. Milletvekillerinin sözleri üzerine genel kurulda gerginlik arttı.

TBMM tutanaklarına yansıyan tartışma şöyle:

Mehmet Galip Ensarioğlu (Diyarbakır) - Sayın hatip konuşurken Doğru Yol Partisi İl Başkanlığı yaptığım döneme dair birtakım suçlamalar konusunda cevap vermek istiyorum.

Mehmet Galip Ensarioğlu (Diyarbakır) - Şimdi, Meclis kürsüsünde biz ülkeyi ilgilendiren meseleleri konuşurken yapılan suçlamalara, haksızlıklara burada cevap verirken verdiğimiz cevaplara karşı cevap veremeyeceğini kişi meseleyi bazen şahsileştirip bizim eski dönemde hangi partiye üye olduğumuzu ve hangi görevleri yaptığımızı söylüyorlar.

Hüseyin Bürge (İstanbul) - Âcizliklerinden, âcizliklerinden!

Özgür Özel (Manisa) - O dönemde neler oldu senin orada, ona bak sen.

Mehmet Galip Ensarioğlu (Devamla) - Ben Doğru Yol Partisi İl Başkanlığını on altı yıl yaptım, şerefle yaptım.

Özgür Özel (Manisa) - Beyaz Toros'a biniyor muydun o zaman?

Mehmet Galip Ensarioğlu (Devamla) - Beyaz Toroslara sizin zihniyetiniz biniyordu, sizin zihniyetiniz onları idare ediyordu. (AKP sıralarından alkışlar)

Özgür Özel (Manisa) - Ne zihniyeti ya, Allah'tan korkun.

Mehmet Galip Ensarioğlu (Devamla) - Edepsizlik yapma, tamam mı? (CHP sıralarından gürültüler)

Özgür Özel (Manisa) - Ya, edepsiz sensin, terbiyesiz! Cevap vereceksen adam gibi cevap ver!

Mehmet Galip Ensarioğlu (Devamla) - Edepsizlik yapma, haddini bil, haddini bil!

Özgür Özel (Manisa) - Edepsiz sensin, terbiyesiz!

Mehmet Galip Ensarioğlu (Devamla) - Terbiyesizlik etme, terbiyesizlik etme tamam m? Edepsizlik etmeyin.

Başkan - Sayın Ensarioğlu, lütfen, lütfen Genel Kurula hitap edin.

Özgür Özel (Manisa) - Küfre sarılıyorsun, utanmaz!

Mehmet Galip Ensarioğlu (Devamla) - Terbiyesizlik etmeyin!

Özgür Özel (Manisa) - Küfre sarılıyorsun, utanmaz!

Mehmet Galip Ensarioğlu (Devamla) - Konuşurken burada doğru dürüst konuşacaksın.

Başkan - Sayın Ensarioğlu, lütfen…

Mehmet Galip Ensarioğlu (Devamla) - Meseleleri kişiselleştirmeyeceksin.

BAŞKAN - Sayın Özel… Sayın milletvekilleri; lütfen…

Mehmet Galip Ensarioğlu (Devamla) - O gün de ben faili meçhul cinayetlere karşıydım, o gün de yakılan köyleri ben dile getiriyordum, o gün de haksızları, faili meçhulleri dile getiriyordum.

Özgür Özel (Manisa) - Ne diyordu Çiller? "Aferin evladım." mı diyordu?

Mehmet Galip Ensarioğlu (Devamla) - Bütün basında, ulusal basında bunu herkes bilir, Diyarbakırlılar çok daha iyi bilir.

Musa Çam (İzmir) - O zaman JİTEM'in temsilcisiydin, JİTEM'in!

Mehmet Galip Ensarioğlu (Devamla) - Benim duruşum her zaman bellidir ama sizin duruşunuz öteden beri de bellidir bu konularda.

Musa Çam (İzmir) - JİTEM'in temsilcisiydin, JİTEM'in, JİTEM'in!

Mehmet Galip Ensarioğlu (Devamla) - Kürt sorunu varsa sebebi sizsiniz.

Musa Çam (İzmir) - JİTEM'in temsilcisiydin o zaman, JİTEM'in!

Özgür Özel (Manisa) - Sen kekliksin, keklik!

Musa Çam (İzmir) - Sen JİTEM'in temsilcisiydin o zaman!

Özgür Özel (Manisa) - Sen kekliksin!