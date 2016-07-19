CHP'li Özgür Özel: Sokakta paramiliter güçler ve IŞİD'vari görüntüler de var

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, darbe girişimi sonrası başlatılan ’Demokrasi Nöbeti’ çağrılarını "Sokak homojen değil. Sokakta bir darbeye direnmenin onurunu paylaşmak isteyen farklı siyasi görüşten insanlar olabileceği gibi birileri tarafından bakılmış, beslenmiş paramiliter güçler var, IŞİD’vari görüntüler var" sözleriyle değerlendirildi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yazılı açıklama yaptı.



DHA'nın haberine göre; darbe girişiminde bulunanlardan hesap sorulması için her türlü çalışmanın içinde olacaklarını ifade eden Özel, siyasi partilere çağrı yaptı. CHP’li Özel, "Darbelere de, AKP’nin dikta yönetimine de direnmeye; demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Darbe yapmaya çalışanlar kadar, zemin hazırlayanlardan, ülkeyi bu duruma getirenlerden ve sonrasında günahsız askerlerimize saldıran çeteler ve azmettiricilerinden de hesap soracağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün siyasi partilere açık çağrımızdır. Güçlü bir parlamenter sistem ve özgürlükçü demokrasi için her türlü çabayı göstermeye hazırız. Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur" dedi.

"Biz AKP'nin değel, parlamenter sistemin arkasında durduk"

AKP’nin darbeyi fırsata dönüştürmek istediği yönünde endişelerinin olduğunu ifade eden CHP’li Özel, açıklamasına şöyle sürdürdü:

"Biz seçime gireriz, çıkarız, kazanırız, yeniliriz ama bir tek darbecilere yenilmedik. Darbeden büyük zarar gören bir parti olarak en başından beri AKP’nin değil, parlamenter sistemin arkasında durduk. O gece Meclis’te sığınakta bir ortak bildiri hazırlandı. AKP ile CHP, MHP ile HDP aynı metinde uzlaştı. Darbeyle demokrasiyi, özgürlük alanını genişleterek mücadele edilir. Bugün geldiğimiz noktada AKP’nin darbeyi fırsata çevirme yaklaşımıyla ilgili endişeler var. Kimse darbeden diktayı güçlendirecek bir fırsat çıkarmaya çalışmamalı."

"Sokakta paramiliter güçler var"

Başarısız darbe girişiminin ardından ’Demokrasi Nöbeti’ adı altında halkın sokağa çağrıldığını belirten Özel, şöyle devam etti: "Bugün sokak çağrısı yapanların dün özgürlük, çevre ve doğa hakkını savunmak için sokağa çıkanlara neler söylediklerini hatırlamak lazım. Demokratik tepki sınırları içinde elbette sokağa çıkmak bir hak ama ülkenin cumhuriyetin kazanımlarına karşı bir karşıdevrim kalkışması görüntüleri içinde tekbirlerle, elde nereden temin edildiği bilinmeyen ateşli ateşsiz silahlarla, emir komuta zinciri içinde ne yaptığını bilmeden yola çıkmış olan Mehmetçiğe işkence etmek demokratik tepki olarak değerlendirilemez.



Sokak homojen değil. Sokakta bir darbeye direnmenin onurunu paylaşmak isteyen farklı siyasi görüşten insanlar olabileceği gibi birileri tarafından bakılmış, beslenmiş paramiliter güçler var. Özellikle bireysel silahlanma önündeki bazı engellerin kaldırılacağı ve kolaylaştırılacağı ifadeleri bu paramiliter güçlerin herkesin can güvenliği ve toplumsal barış için ne kadar büyük bir tehdit olabileceğini gösteren, IŞİD’vari görüntüler var. Bu görüntüler ve buna tahammül göstermek o kitleyi cesaretlendiriyor. Erdoğan ve AKP kadrolarının sokak çağrılarını bu çerçevede yeniden değerlendirmesi gerekiyor."