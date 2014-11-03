CHP'li Özgür Özel: Katledilen hayvanlar yasa kurbanı

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde hayvan barınağında "katledilen hayvanların yetki karmaşasından öldüklerini" söyledi. “Hayvanlar ‘bu görev benim değil’ tartışmasına kurban gitti" diyen Özel, "Bu yetki tartışması yüzünden buradaki hayvanların üzerine kilit vuruldu ve bir daha kimse buraya uğramadı. Bu hayvanlar, yürekleri sızlatacak, vicdanları sızlatacak bir vahşetle öldü” ifadelerini kullandı.

Özel’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'Büyükşehir yasası can aldı'

“2012 yılında, Büyükşehir Kanunu çıkartılırken defalarca uyardık. Çeşitli sorunlar olur dedik. Uzak bölgelerdeki köylere, mahallelere ulaşımdan, kanalizasyona kadar çok sayıda hizmet uğramayacak, hizmetlerin götürülmesinde aksaklıklar olacak diye belirttik. Şimdi de çıkan bu yasanın can almaya başladığını görüyoruz. İşte eserleri! Bu yasa Saruhanlı’da sokak hayvanlarının canına mal oldu. Manisa Saruhanlı ilçesinde yüzlerce hayvan terk edildikleri bir barınakta adeta katledildi. Çünkü, kimse burayla ilgilenmedi. Görev ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesi’nde olduğu için buradaki hayvanlar sahipsiz kaldı.

“Büyükşehir Kanunun 7 inci maddesi görev, yetki ve sorumlulukları sayıyor. Burada hayvan barınakları ile ilgili de önemli sorumlulukları var. Oysa Hayvanları Koruma Kanunu; sahipsiz hayvanların aşılanmasından, kısırlaştırılmasına, bulunduğu yerde yaşatılmasına kadar tüm sorumluluğu Belediyelere veriyor. Ancak Büyükşehir Kanunu ile bu değişti ve o günden itibaren bu görev ortada kaldı. İlçelerle, Büyükşehir Belediyesi arasında bir yetki karmaşası aldı başını gitti. Yetmezmiş gibi, Manisa Büyükşehir Belediyesi 14.10.2014 tarihinde Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin aksine, bu görevin kendisinde olduğunu açıkça belirten hatalı bir karara imza attı.

Bizler Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler ile de konuyla ilgili görüştüğümüzde şunları öğrendik: şu anda Manisa’nın 17 ilçesinin sadece 9'unda bakım evi bulunuyor. Büyükşehir Belediye Meclisinde de alınan karar ile sokak hayvanlarının “toplatılması” görevi Büyükşehir Belediyesinin görevleri içinde deniliyor. Oysa tek görevleri bu değil. Burada sanki tek görev “sokak hayvanlarını toplatmak” gibi yanlış bir algı var. Bu sefer de ilçelerde yaralı bir hayvan için arandığında “biz ilgilenmiyoruz, Büyükşehir Belediyesi’ni arayın” deniliyor. Peki soruyorum, yaralı hayvanlarla, ortada kalmış bu kedi, köpeklerle kim ilgilenecek?