CHP'li Özgür Özel: İbrahim Kalın'ın sadece soyadının değil kafasının da kalın olduğu ortaya çıkıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde mermi atılması için "Vatandaşın tepkisidir" değerlendirmesinde bulunan yapılan provokasyona Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'a, "İbrahim Kalın'ın ifadelerini okuduğunuzda sadece soyadının değil kafasının da kalın olduğu ortaya çıkıyor. Sen kimsin? Kınamıyor, duruş göstermiyor, 'Tedbir alınmalı' demiyor. Saldırıya karşı 'Vatandaşın tepkisidir' diyor. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan provokasyona Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerinin neden olduğunu savunarak özür beklediklerini söyledi.



CNNTürk'ün haberine göre, hukuki savaş verdiklerini söyleyen Özel, "Özür gelmese bu konuda bu söylemleri tekrar eden cumhurbaşkanı ve sözcüsü, yalan haberleri köpürten kuruluşlara karşı dava açacağız. Biz o kurşunu attırmamasını da biliriz. Ama bu legal standartlar içinde siyaset yapan bir partinin alması gereken bir karar değil" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı yalanları, gerçek gibi anlatıyor"

Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerinin kaosa neden olduğunu, bu söylemlerden dolayı ülkenin adeta bir iç savaşa doğru sürüklendiğini ileri sürdü.



Özel, şöyle dedi: "Cumhurbaşkanı ülkenin vatandaşlarının birbiriyle çatışacak hale gelmesinin kendisine bir fayda sağlayacağını zannediyor. Gerçek dışı sözleri, yalanları gerçek gibi anlatıyor. Kendisini inandırıyor. Makamın kendisine verdiği yetkiyle, o makama duyulan saygıyı istismar ederek yalanları gerçek gibi anlatıyor. Örneği Kabataş yalanını söylediğinde gözlerimle gördüm demişti. İzledim dedi. Böyle bir şey olmadığı ortaya çıktı. Camiye ayakkabıyla girdiler, içki içtiler dedi. Yalan olduğu ortaya çıktı. Bunlardan ders almadık şimdi çıkıyor 'bu ülkede muhalefetin başı olacaksın teröristi hastanede ziyaret edeceksin' diyor. Bu lafı duyan vatandaş Kılıçdaroğlu'nun hastanede terörist ziyaret ettiğini sanıyor. Vatandaşlarımızın insafına sığınıyoruz Cumhurbaşkanını bu tavrından. Bu yaptığından bu ülke fayda görmez. Bizde görmeyiz kendisi de görmez. Ah almakla haksızlık yapmakla hedef göstermekle olmaz. Sonra da vatandaşa havale ediyor."

"İbrahim Kalın'ın kafasının da kalın olduğu ortaya çıkıyor"

Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na İstanbul'daki şehit cenazesinde yapılanlardan sonra Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarına yönelik olarak da, "İbrahim Kalın'ın ifadelerini okuduğunuzda sadece soyadının değil kafasının da kalın olduğu ortaya çıkıyor. Sen kimsin? Kınamıyor, duruş göstermiyor, 'Tedbir alınmalı' demiyor. Saldırıya karşı 'Vatandaşın tepkisidir' diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sonra Türkiye'nin bir yerinde bu sözleri kabul eden birçok vatandaş yanlış kanaate kapılıyorlar."

"Koruyamayanın kafasına o çelengi geçirmesini biliriz"

CHP'li Özgür Özel, gazetecilerin şehit cenazesindeki olaylara ilişkin CHP'nin ne yapacağının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Hükümetten aklı selim açıklama bekliyoruz bugün. Cumhurbaşkanı ve sözcülerinden bir özür, bir geri alma, bir tezkip bekliyoruz. Bu ülkede muhalefetin başı olacaksın teröristi hastanede ziyaret edeceksin lafı, orada asker var bekleyen. Orada içeri sinek, kuş girse deftere kayıt yapılır. Ana muhalefet partisi hangi hastanede hangi teröristi ziyaret etmiş göstersinler. Özür gelmese bu konuda bu söylemleri tekrar eden cumhurbaşkanı ve sözcüsü, yalan haberleri köpürten kuruluşlara karşı dava açacağız. Biz o kurşunu attırmamasını da biliriz. Ama bu legal standartlar içinde siyaset yapan bir partinin alması gereken bir karar değil. Bu güvenlik güçlerine hakaret olur. TC'yi hafife almak olur. Hukuki savaşı da burada veririz. O çelengi de koruruz. Koruyamayanın kafasına o çelengi geçirmesini de biliriz. Ama doğru değildir. Devleti yönetenler sorumlu dille davranacaklar ve bilecekler. Herkes görevini yapsın. Cumhurbaşkanı millete havale ediyor. Açıkça provokatörlerin de yardımıyla bir lince tabi tutmaya çalışmaktadır. Her türlü fütursuzca davranış ahlaksızca söz her türlü saldırı cumhurbaşkanının sorumluluğundadır."