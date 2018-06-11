CHP'li Özgür Özel: Bu testi artık çatladı, su kaçırıyor; 24 Haziran'dan sonra Cumhur İttifakı'nda deprem var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Cumhur ittifakı örtülü olarak birbiriyle kavga ediyor. Bu testi artık çatladı, su kaçırıyor. Hiç şüphesiz bu ittifak 24’ünden sonra dağılacak. 24’ünden sonra cumhur ittifakında deprem var” değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin iddiası sonrasında fethullah Gülen'in ABD'den iadesi için gönderilen belgeleri inceleyen CHP'nin 4 kişilik heyeti içinde yer alan Özel, "İpler koptu sanıyorsunuz ya darbenin olduğu gün bile bakanlık, FETÖ’yü koruyor. Darbe olmasa FETÖ’yü korumaya devam edeceklermiş. Dosyaları ABD’ye yollamayıp 6-7 ay rafta bekletmişler. Darbeyle ilgili iade talebi çok sonra oluyor" diye konuşru.

CHP’li Özel, Fox TV’de “İlker Karagöz ile Çalar Saat” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Fethullah Gülen’in iadesinin usulüne uygun olmadığına yönelik iddialar üzerine 4 kişilik bir heyetin belgeler üzerinde inceleme yaptığını ve 8 sayfalık bir rapor hazırladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha ilk başta basit bir şeyi atlamışlar"

“AKP, algı operasyonu yürütüyor. 19 Temmuz’da Gülen’in iadesine ilişkin yaptıkları başvuru, Selam Tevhid dosyasına ilişkin. Bu dosyanın 6 ay bakanlıkta bekletildiği anlaşılıyor. Darbe olunca panik halinde eldeki dosyaları ABD’ye yollamışlar. Ama o dosyaların darbeyle ilgisi yok.

İpler koptu sanıyorsunuz ya darbenin olduğu gün bile bakanlık, FETÖ’yü koruyor. Darbe olmasa FETÖ’yü korumaya devam edeceklermiş. Dosyaları ABD’ye yollamayıp 6-7 ay rafta bekletmişler. Darbeyle ilgili iade talebi çok sonra oluyor.

ABD, ‘Bana iade dosyası yollarsan bu ifade yemin altında alındı mı, o yemin metni nedir, hangi gün hangi saatte kimlerin önünde yapıldı, bunların bilgisi yolla’ diyor. Bizimkiler bunu koymamış. Usul dediğiniz baştan aşağıya her şeydir ve daha ilk başta en basit şeyi atlamışlar. Bir kanlı darbe girişimine girişmiş birisinin derhal iade edilmesi lazım. Ancak ABD gibi ipe un serme konusunda bahane arayan bir ülkeye o imkanı yaratmamak gerekir.”

"Telefonlarımız dinleniyor"

Özel, telefon dinleme iddialarına ilişkin olarak da, “Telefonlarımız her an dinleniyor. Adalet Yürüyüşü’nde dinlendiğimiz ortaya çıktı, savcılığa başvurduk, ilk fırsatta ifade vereceğiz. Bazen dinlendiğimizi bile bile ters köşe yapıyoruz. Başka bir şey söylüyoruz ve ona siyaseten tedbir aldıkları oluyor. Adalet Yürüyüşü’nü şeytanlaştırıyorlar, orada bir şey bulacaklardı ama ne kadar temiz, özgüveni yüksek bir yürüyüş yapmışız ki dinlemeye rağmen topluiğnenin başı kadar bir şey yakalayamadılar” diye konuştu.

"İçinde çimento olmayan projeleri yok"

CHP’li Özel, “AKP kadroları, 16 yılda 910 KİT, rafineriler, hava meydanları, şeker fabrikaları sattı. CHP gelince, hiçbir şey yıkılmayacak. Bizim projemiz çiftçilerin borçlarının faizlerini silmek, emekliye iki bayram ikramiye vermek. Bizim çılgın projemiz huzur. Bunların, içinde çimento olmayan hiçbir çılgın projeleri yok. Bizim bütün projelerimizin içinde insan var, huzur var, barış var” ifadesini kullandı.

"Acil durum freni olarak af butonunu çekti"

Af talebinin siyasi istismar amaçlı gündeme getirildiğinin altını çizen CHP’li Özel, şöyle konuştu:

“MHP, tükenmekte. Bundan 1,5 yıl öncesine kadar birbirlerine küfreden iki liderdi Erdoğan ve Bahçeli. Bu iki parti bugün koltuk ittifakı kurdu. MHP’nin 24 Haziran’da grup kurması şüpheli. Her 5 seçmeninden 4’ü başka partilerle hareket ediyor. Bahçeli, acil durum freni olarak af butonunu çekti. Af, nitelikli çoğunlukla meclisten çıkar. Şu an Meclis kapalı. Kapalı fırından ekmek çıkar mı? Kapalı meclisin af çıkaracağını söylemek, kader mahkumlarının temiz duygularını istismar etmekten başka bir şey değil."

Özel, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı 24'ünden sonra dağılacak"

“Bahçeli, oy toplamaya çalışıyor ama bedelini Erdoğan ödüyor çünkü çıkıp bir şey söyleyemiyor. Aralarında yıldız savaşları yaşanıyor. Cumhur ittifakı örtülü olarak birbiriyle kavga ediyor. Bu testi artık çatladı, su kaçırıyor.

Bu testiyi 24’üne kadar götürebilecekler mi o da belli değil. Aka aka gidiyor ama tamamen de boşalabilir. Hiç şüphesiz bu ittifak 24’ünden sonra dağılacak. Sahada bakıyorsunuz, AK Partililer, ‘24’ünden sonra MHP yok, AK Parti’ye oy verin’, MHP’liler de, ‘Erdoğan’a oy istemiyoruz, MHP’ye oy verin başkanlıkta bildiğinizi yapın’ diye çalışıyor. Bunu duyan taraflar birbirlerine bileniyor, 24’ünden sonra ortaya çıkacak büyük kavganın öncü titreşimleri bunlar, 24’ünden sonra cumhur ittifakında deprem var. Cumhur ittifakı şimdi çatırdıyor, 24’ünde enkaza dönüşecek.”

"Askerliği yeniden şekillendireceğiz"

Özel, “Bedelli askerlik beklentilerini sürüncemede bırakan başbakan, bunca yıl hiçbir şey yapmamış, seçime 15 gün kala yapacağız diyor. 24’ünden sonra sen yoksun, istismar ediyor. Biz askerliği yeniden şekillendireceğiz, her Türkiye vatandaşı iki ay temel askerlik görevi yapacak, Bambaşka bir sistem getiriyoruz. Askerlik görevini bakan evlatlarının parayla, vatan evlatlarının Afrin’de yapmasına karşıyız” dedi.

"Zamanlama manidar"

Özel, olası Kandil operasyonuna ilişkin bir soru üzerine, “16 yıldır yapmadıkları işi seçimlere 16 gün kala yapıyorlar. Zamanlama manidar. Siyasi çıkar peşindeler. Bunların işleri güçleri seçim, akılları fikirleri 24’ünde. Ne Mehmetçiği ne ülkeyi düşündükleri var. Bunun siyasi iletişimini yapıyorlar, bu kısmına itiraz ediyoruz” dedi.

Özel, “CHP iktidarında samimiyetle ve büyük bir kararlılıkla terörle mücadele edeceğiz. Terörle mücadele, istismar konusu olmayacak” dedi. “Huzurun tesisinde ilk adım OHAL’in kaldırılması” ifadesini kullanan Özel, “Parlamenter sisteme en geç iki yıl içinde geçilmesini öngörüyoruz. Geçişin mümkün olduğu kadar hızlı olmasını istiyoruz ama sadece 16 Nisan’dan 15 Nisan’a dönüşten bahsetmiyoruz. Orası da perişandı. AKP’nin ayakları altında ezilmiş bir demokrasi ve parlamenter sistem var. 12 Eylül’ün yarattığı tahribatı da ortadan kaldıracağız” dedi.

"M,illet İttifakı çoğunluğu alacak"

Özel, parlamentoda Millet İttifakı’nın çoğunluğu alacağını belirterek, “İkinci tura kalacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu Erdoğan’a değil, istikrara, Muharrem İnce’ye verin. Her seferinde kazanamadığı seçimden sonra sorun çıkaran Erdoğan’ı değil, parlamento ile uyum içinde çalışacak olan İnce’yi seçin” çağrısında bulundu.