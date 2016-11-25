CHP'li Özgür Özel: AP kararının hukuken bir geçerliliği yok ama ağırlığı çok

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakereleri durdurma yönündeki kararını değerlendirdi. AP'nin aldığı kararın Türkiye açısından son derece üzücü olduğunu belirten Özel, "hukuken bir geçerliliği yok ama ağırlığı olan bir karardır" dedi. Erdoğan'ın mülteciler hakkındaki "Bana bak; ileri giderseniz sınır kapılarını açarız!" söylemini de eleştiren Özel, "Bunlar pazarlık yapılacak unsurlar değil. Tehdit konusu yapılacak bir durum hiç değil" diye konuştu.

Partisinin Marmaris İlçe merkezinde basın mensuplarına açıklamalar yapan Özel şunları söyledi:

"Bugün gelinen noktada Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin 470'e karşı 30'lu oylarla görüşmelerin durdurulmasına ilişkin alınan kararın, hukuken bir geçerliliği yok ama ağırlığı olan bir karardır. Türkiye'yi Avrupa'dan kopartmak ve Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefini engellemenin sorumluluğunun, şu anki hükümete ait olduğunun altını çizmek lazım. Bugün bu krizden çıkmanın yollarının en başında, olağanüstü halin kalkması gelmektedir. Sonrasında ise hukukun üstünlüğünün kabul edilmesi, kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesi ve herkes için insan hakları ve demokrasinin sağlanması gerekiyor. Darbeyle hesaplaşmaya evet ama bu hesaplaşma yapılırken hukuk dışına çıkılmasına hayır demek gerekiyor. İşkence iddialarının üzerine meclisin cesaretle gitmesi gerekiyor."

Konuşmasında geri çekilen cinsel istismarla ilgili düzenlemeye değinen Özel, "Son haftanın en çok konuşulan konusu çocuk istismarı. Bu konuda istismarcıları serbest bırakma yolunda ortaya konulmuş bir önerge Meclis'ten döndü. Biz ilk gün çocuklara, kadınlara ve Türkiye'ye 4 gün kazandırmak için iç tüzüksel hakları kullanarak, önergeyi salı gününe ertelemiştik. O dört günde kadın örgütleri ayağa kalktılar" dedi.

Ülkedeki her siyasi görüşten vicdan sahibi insanların harekete geçmesiyle bu önergenin geri çekilmek zorunda kalındığını belirten Özgür Özel, "Bunu geri çektiren parlamenter sistem ve muhalefet anlayışıdır. Eğer Türkiye'de başkanlık sistemi olsaydı, sarayın bilgisi dahilinde başbakanın talimatıyla meclise gelmiş olan o önerge hiç gelmeyecek, başkanlık kararnamesi olarak yayınlanıp hayata geçecekti. Tecavüz ettiği ya da cinsel istismara uğrattığı çocukla evlendiği takdirde hapisten kurtulabilecek kişilerin bu ailelerin üzerine gitmesinin yolu açılacaktı" dedi.

"Bakış açıları hatalı"

Türkiye'deki mülteci sorununa da değinin Özel, "Mülteci meselesi konusunda iktidarın da, Avrupa'nın da bakış açıları hatalı hatta hastalıklıdır. Mülteciler insandır. Sığınmacılık en temel insan hakkıdır. Yarın kimlerin göçmen olacağı da sadece konjonktüre bağlıdır" dedi.

Bu konuda eşya gibi pazarlık yapılmaması gerektiğini vurgulayan Özel, "Bunlar pazarlık yapılacak unsurlar değil. Tehdit konusu yapılacak bir durum hiç değil. Kapıları açarım diye tehdit etmek de, 6 milyar dolar vereyim sizde kalsın demek de mülteciyi metalaştırır. Uluslararası hukukta suçtur. Mültecilerin hakları vardır. Bunları Türkiye de Avrupa Birliği de tanımak zorundadır" diye konuştu.