CHP'li Özgündüz: Kürtler ile anlaşmadıkça laiklik ortadan kalkmaz

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Özgündüz, "Türkiye'de Kürtler ile anlaşmadığın sürece bu laiklik ortadan kalkmaz, bir din devleti kurulamaz" dedi.

BDP'li Sırrı Süreyya Önder'le 'İslamcı Apo' atışmasında uyarı görevini yerine getirdiğini söyleyen Özgündüz, AKP ile BDP anlaşmasına dikkat çekti ve "Sırrı Süreyya da sol ekolden gelen birisi. Hangi İslam temelinde buluştun? AKP ve PKK laikliğin kaldırılması konusunda mı anlaştı" dedi. Özgündüz'e göre, laik Kürt siyasetçilerinin yerini şeriatı savunan Kürt siyasetçiler yer alırsa BDP'de olmayacak.

'Yavuz ittifakı kurulmuşsa'

"Laiklik ortadan kalkarsa barış da olmaz" diyen Özgündüz, AKP ve BDP'ye gönderme yaparak, "Geçmişte Yavuz ile kurulmuş bir ittifak kuruluyorsa eğer, demek ki Anadolu'da gayri müslümler, hanefi olmayan Müslümanlar, Aleviler, Caferilerle yaşayamayacak. Yaşamları tehlikede olacak" dedi.

Özgündüz'ün T24'e değerlendirmeleri şöyle:

'Laiklik sosyal barışın harcıdır'

“Bana göre laiklik ortadan kalkarsa barış olmaz. Laiklik şu anda sosyal barışın harcıdır. Cumhuriyetin laiklik ilkesi ortadan kalkarsa din ve mezhep çatışmaları olacak. Daha büyük savaş demektir bu. Vahşice kan dökülmesi demektir. Geçmişte Yavuz ile kurulmuş bir ittifak kuruluyorsa eğer, demek ki Anadolu'da gayri müslümler, hanefi olmayan Müslümanlar, Aleviler, Caferilerle yaşayamayacak. Yaşamları tehlikede olacak.”

'Mezhep temelli bir ittifak çatışma getirir'

“Demek ki bunu sağlamıyorsunuz. Barış mı istiyorsunuz gelin Kürtle, Aleviyle, Süryani ve bütün unsurlarla. Bireysel hak ve özgürlükler talebinde, insan hakları talebinde gelin bir barış ortamı yaratalım. Barış istemeyenin gözü çıksın. Savaş tercih edilir mi böyle bir şey olabilir mi. Bunları istemeyen ya sadisttir ya da sapkındır. Bugün ortadoğuda olduğu gibi mezhep çatışmaları potansiyeli taşıyan din temelli bir ittifak kuruyorsanız, bu sağlıklı bir barış değil, bir karanlık ittifaktır.”

'Radikal İslam anlayışı yanı başımızda kan akıtıyor'

“Türk de Kürt de Müslüman’dır. Biz kardeşiz. Kendi kafanızda yeni kuracağınız 1923 de kurulan cumhuriyetin yerine din temelli bir cumhuriyet kurma niyetindeyseniz, biz buna sonuna kadar karşı oluruz. Sizin kafanızdaki İslam Allahın gönderdiği gerçek İslam olmayacaktır. Bugün Suudi Arabistan'daki vahabi anlayışında ki bir İslam yanı başımıza kadar geldi. Afganistan'da, Pakistan'da her gün kan akıyor. Yanı başımızda Irak'ta cami bombalanıyor. Mezhep çatışması doğuracak katı radikal İslam anlayışı yerleşirse bu barış değil savaş demektir.”

'Şeriatı savunan Kürt siyasetçiler olursa BDP olmaz'

“Sırrı Süreyya Önderin'de böyle bir anlayışı kabul etmeyeceğini ben de biliyorum. Laik Kürt siyasetçilerinin yerini şeriatı savunan Kürt siyasetçiler yer alırsa BDP'de olmayacak. Sonra demokrat, laik Kürt siyasetçileri mum ile ararız bu ülkede. Çünkü o bölgede ki taban müsait buna. Kürtlerin büyük çoğunluğu şafidir. Şafilik fıkıh mezhebi, katıdır. Laik demokrasiyi savunan bugünkü BDP, ya dönüşür ya başkalaşır. Dinci, şeriatçı bir parti olur o bölgede. Türkiye'de Kürtler ile anlaşmadığın sürece bu ülkede laiklik ortadan kalkmaz, bir din devleti kurulamaz.”