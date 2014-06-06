CHP'li Özgündüz: 'Herkesi dinlemişler' algısı için adımı da listeye eklemişler

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, Selam-Tevhid örgütü ile ilgili dinleme listesinde kendisinin adının da geçmesi üzerine savcılığa dilekçe verdiğini ve başsavcı ile görüştüğünü belirtti. CHP’nin hukukçu vekillerinden Özgündüz, “Başsavcı ile görüşmemde yüzlerce dinlendiği söylenen isimleri sordum. Nedir bu liste dediğim zaman öğrendim ki, birçok farklı soruşturmadan, hatta 17 Aralık soruşturmasında dinlenen birtakım kişiler de listeye monte edilmiş. Farklı konularla ilgili dinlenen, çok değişik tarihlerde dinleme kararı alınmış, ya da hiç dinleme kararı olmayan, kanun dışı dinlemeler de monte edilmiş. Kendilerince, ‘paralel yapı bütün Türkiye’yi izliyor, gözlüyor, dinliyor’ algısı yaratmak istiyorlar. Bu bir algı ve kamuoyu oluşturma operasyonudur.” dedi.

CHP’li vekil, hedeflenen algıyı güçlendirmek için listeye özellikle siyasetçi, sanat dünyası ve popüler isimlerin eklendiğinin altını çizdi. Böylece, ‘Bu kişilerin bu örgütle ne alakası var?’ gibi medya ve kamuoyunda algı oluşturmaya çalışıldığını anlattı. Zaman'dan İbrahim Asalıoğlu'nun haberine göre Özgündüz, “Muhalefet partilerinden isimleri de bu listelere ekleyerek muhalefeti de yanlarına çekmeye uğraşıyorlar. Bir suç mu işlenmiş, soruşturma açarsın yargılarsın. Bunu yapmayıp, hem yargıç, hem savcı, hem infaz memuru olacaksın, daha şimdiden infaz yapacaksın, çete diyeceksin, her gün bir mahkemeye toslayacaksın, bu iş otoriter değil totaliter rejime gidiş olur.” uyarısında bulundu. İktidarın ‘yarın yapacağı kadrolaşma, sürgün ve zulüm hareketlerine şimdiden gerekçe hazırladığını’ dile getirdi.

'Bu hukuksuzluğa razı olursak...'

Şöyle devam etti: “Bizi yanlarına çekmek için, ‘bakın sizi de dinlemişler’ diyorlar. ‘Sizi, genel başkanınızı, özel kalem müdürünü de dinlemişler. Bakın böyle bir tehlike var, siz bilmiyorsunuz bunları.’ diyorlar. Bizden de ‘vay anasını, biz bilmiyorduk, yaptıklarınıza devam edin’ dememizi bekliyorlar. Kendilerini akıllı, milleti aptal zannediyorlar. Biz bunların bütün yaptıklarını biliyoruz ve bu oyuna gelmeyeceğiz. Kanun dışı bir iş yapan varsa hukuk içinde gereğini yap, ama zulüm edeceksen bu olmaz. Bu hukuksuzluğa razı olursak bugün ona yarın bize dokunur. Kime yapılırsa yapılsın bizim hukuksuzluğun karşısında olmamız lazım.”

CHP’li vekil, kendisinin de adının olduğu sahte dinleme listeleri yayınlandıktan sonra ‘iktidara yakın bir televizyonda, hükümet yandaşı bir kısım gazetecilerle programa’ çıkarıldığını da anlattı. Şöyle konuştu: “Manipülasyona gelip, birilerine verip veriştirmemiz için alana çekilmek isteniyoruz, biz bu oyuna gelmeyiz. O programda da söyledim, bu işlerde birinci derecede hükümet sorumludur. TİB başkanını sen atamadın mı, bu yasaları yapan, dinleme kararlarını aldıran sen değil misin? Siyasi sorumluluktan kaçıp bürokratı suçlayacaksın. Bu işin siyasi sorumluluğu olur. Bürokratlar eğer yetki gasbı yapmışsa bile siyasi sorumlusu olur. Sorumluluğu bürokrata atarak, birilerine havale ederek kurtulmaya çalışıyorlar.”