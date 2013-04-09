CHP’li Özgündüz: Arınç, yarım saatte Jandarma tutanağını nasıl elde etti?

Hülya Karabağlı / Ankara

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mahkeme önünde ve içindeki olaylardan dolayı haklarında soruşturma başlattığı isimlerden CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, “Mahkemenin içinde saat 14.30’da olaylara ilişkin jandarma tutanağı nasıl oluyor da; Bakanlar Kurulu’nda görüşülüyor. Tutanak, yarım saatte hükümete nasıl ulaştırıldı” dedi. Özgündüz, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, mahkemede yaşananları jandarma tutanağından aktardığına dikkat çekti ve “Bu hükümetle Silivri mahkemesi arasındaki koordinasyonu göstermesi açısından çok anlamlıdır” dedi.

'Bakanlar Kurulu’na yarım saatte ulaştırılmış'

“Arınç, jandarma tutanağını nasıl elde etti” diye soran Özgündüz, normal bir işleyişte Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesinin mümkün görünmediğini söyledi. Özgündüz’e göre, saat 14.30’da tutulan jandarma tutanağının yarım saatte Bakanlar Kurulu gündemine ulaşması mümkün değil. Özgündüz, “Tutanak, önce mahkeme başkanına verilir. Başkan, bir suç unsuru gördüğü takdirde, gereğinin yapılması için bunu savcılıklara gönderir. Burada, bu prosedüre uyulmadığı görülüyor” dedi.

‘Mahkeme hükümetle koordineli'

CHP’li Özgündüz, “Silivri mahkemesi ile hükümetin koordineli çalıştığının bir göstergesidir. Bu, ya İçişleri ya da Adalet Bakanları tarafından Bakanlar Kurulu’na ulaştırıldı. Hükümetin , mahkemeye açık müdahalesini gösteriyor”.

Arınç, mahkeme içinde yaşananları anlatmıştı

Bakanlar Kurulu toplatışından sonra hükümet sözcüsü Bülent Arınç, içeride yaşananlarla ilgili bilgiler vermişti. Arınç’ın, ajansların geçtiği açıklaması şöyle: Maalesef yargı baskına uğramıştır ve bu baskın sebebiyle görevini yapamaz hale gelmiş, mahkeme ertelenmek zorunda kalmıştır. Buna yol açan özellikle milletvekillerini şiddetle kınıyorum. Muharrem İnce’nin adeta bir elebaşı gibi hareket ederek, ‘Bu mahkemeler faşisttir’, Bu mahkemeler Tayyip Erdoğan mahkemeleridir’ gibi sözlerini bir kenara yazmamız gerekiyor. Mahkemenin uyarılarına rağmen yine CHP Milletvekilleri Umut Oran ve Ali Özgündüz’ün sürekli bağırarak mahkeme heyetine tepki gösterdiği ve hakaret ettiği, Muharrem İnce ve diğer milletvekillerinin mahkeme salonunda alkışlar ve sloganlar attıkları, İstanbul Milletvekili Nur Serter’in, ‘hadi hadi Muharrem slogan’ diyerek slogan atılmasını istediği... Bu konular mahkemede kayıt altına alınmış. Güvenliği sağlamakla görevli kişilerce de zabıt haline getirilmiştir” diyerek yorumladı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yaşanan olaylara ilişkin CHP Milletvekilleri Muharrem İnce, Ali Özgündüz, Mahmut Tanal ve Nur Serter hakkında “yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe kışkırtmak" iddiasıyla soruşturma başlattı. CHP’li diğer milletvekilleriyle ilgili ise görüntülerin incelendiği, inceleme sonunda soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına karar verileceği belirtildi. Ayrıca cezaevi önünde toplanan kalabalığa ilişkin ise “kamu malına zarar verme”, “görevlilere direnme” ve “mahkemeye hakaret ve tehditlerde bulunma” gibi çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.