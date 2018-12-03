CHP'li Özel'in önergesine Bakan Pakdemirli yanıt verdi: 2015'ten bu yana 29 bin hektar ormanlık alan yandı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınlarına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2015 yılından bu yana meydana gelen 9 bin 748 orman yangınında 29 bin 642 hektar ormanlık alanın yandığını bildirdi. Pakdemirli, son 4 yılda çıkan 3 bin 129 yangının ihmal, dikkatsizlik ve kaza nedeniyle çıktığını, bin 214 yangının yıldırım, 534 yangının da kasten çıktığını belirtti. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, su atar niteliği olan 20 adet Sikorsky tipi helikopter alınacağı kaydedildi.

9 bin 748 adet orman yangını çıktı

CHP’li Özel, yaz aylarında sıklıkla yaşanan orman yangınlarına ilişkin Bakan Pakdemirli’ye sunduğu önergesinde, orman yangınlarının nedenlerini, yangınların ardından açılan soruşturmaların seyrini ve yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılıp ağaçlandırılmadığını sordu. Pakdemirli’nin verdiği yanıta göre 2015-2018 yılları arasında toplam 9 bin 748 adet orman yangını çıkarken, bu yangınlarda 29 bin 642 hektar alan zarar gördü. Yanıta göre, 2015 yılında 2 bin 150, 2016 yılında 3 bin 188, 2017 yılında 2 bin 411 ve 2018’in ilk 10 ayında bin 999 orman yangını çıktı. Pakdemirli’nin verdiği bilgilere göre, 2015 yılından bu yana meydana gelen 4 bin 871 adet orman yangınının nedeni belirlenemezken, 3 bin 129 adet orman yangını ihmal, dikkatsizlik ve kaza nedeniyle, bin 214 adet orman yangını yıldırım nedeniyle, 534 adet orman yangını ise kasten çıktı. Kasten çıkan orman yangınlarından bin 206 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Orman yangınıyla mücadelede 114 şehit verildi

Pakdemirli, “Faili tespit edilen bütün orman yangınları için adli işlem yapılmaktadır. Orman yangınlarıyla mücadelede bugüne kadar 114 şehit verilmiştir. Orman yangınlarıyla mücadele 2018 yılı içerisinde bin 52 adet yangın söndürme arazözü, 281 su ikmal aracı, 587 ilk müdahale aracı, 187 dozer, 191 greyder olmak üzere diğer iş makinaları ile birlikte toplam 2 bin 402 kara aracı görev yapmıştır” dedi. Pakdemirli, şunları kaydetti:

Yanan alanlar tekrar ormanlaştırıldı

“Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 6 adet keşif ve idari helikopter bunmaktadır. 20 adet su atar nitelikte Sikorsky helikopterlerinin alım süreci devam etmektedir. Orman Genel Müdürlüğü envanterine girecek olan bu helikopterler 2021 yılında teslim alınmaya başlanacaktır. Yangınla mücadele hizmetlerinin havadan yapılması için 5 adet amfibik uçak ve 24 adet helikopter kiralık olarak hizmet vermektedir. Hava araçları yangına birinci derecede hassas ormanların bulunduğu Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Denizli, Balıkesir, Bursa, Karabük, Çanakkale ve İstanbul’da konuşlanmaktadır. Helikopter ve uçaklar ülkemiz genelinde ihtiyaç olan bütün yangınlara ve talep edilmesi halinde komşu ülkelerdeki yangınlara da müdahale etmektedir. Hava araçlarımız 2015-2018 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Makedonya, Gürcistan ve İsrail’de meydana gelen yangınlara müdahalede bulunmuşlardır. Ayrıca yanan alanların tamamı rehabilitasyon, tensil ve ağaçlandırma çalışmaları ile ormancılık tekniklerine göre tekrar ormanlaştırılmıştır.”

Faili tespit edilemeyen yangınlarda zarar gören alan çok büyük

Özel, Bakan Pakdemirli’nin soru önergesine verdiği yanıta ilişkin olarak, “Ormanlarımızı korumak hepimizin görevidir. Verilen yanıta göre ormanlık alanların yüzde 41,5’i nedeni tespit edilemeyen orman yangınlarında zarar görüyor. Bu çok yüksek bir rakam. Her ne kadar yanıtta faili tespit edilen orman yangınları için adli işlem yapıldığı belirtilse de, faili tespit edilemeyen orman yangınlarının yüksekliği de hesaba katılarak, bu konuda atılması gereken ciddi adımlar olduğu ortadadır. Yanıtta yanan alanların tamamının yineden ormanlaştırıldığı belirtilse de, bu konuya geçmiş örnekler nedeniyle şüpheci yaklaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.