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Politika

CHP'li Özel'in iddiası: Kılıçdaroğlu'na hakaret eden kişi MİT elemanı mı?

"Bu kişinin nasıl bir çalışma içinde olduğunu da izlemeye devam edeceğiz"

18 Kasım 2016 22:38

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal hesabından partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret eden TBMM personeli hakkında önemli bilgiler verdi. Özel, hakaret eden kişinin MİT elemanı olabileceğini söyledi.

Bilgisayar masasının üzerinde devlet protokolünün kullandığı kırmızı araç listesine dikkat çeken Özel, söz konusu personelin 1990’lardan beri TBMM’de çalıştığını ve o günkü iktidar partilerinden yana yaklaşımıyla tanındığını söyledi.

Özel, “Susurluk faciası sırasında birtakım şüpheli hareketinden dolayı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, dönemin Meclis'teki gözcüsü olduğu nitelendirilmiş bu kişinin geçmişini, bugününü ve bugün nasıl bir çalışma içinde olduğunu da izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında,  Kılıçdaroğlu’na hakaretler yağdıran kışının TBMM’nin beyni olarak bilinen Kanun ve Kararlar Müdürlüğü personeli  olduğuna  açıkladı. 

AKP grubunun hemen altında gelen geçeni görecek şekilde bir alanı çalışma mekanı  olarak kullandığını  anlatan Özel, bu kişinin son bir ayda partiye dönük 43 adet hakaret içerikli paylaşımı olduğunu  anlattı. 

Durumu  tespit ettikten sonra  silinme işlemi yapmaması için  hızlı davranarak  bilgisayarı  kurtardıklarını belirten  Özel, bilgisayarı bir tutanakla TBMM Genel Sekreterine teslim ettiklerini söyledi, Personelin  önce açığa alındığı daha sonra  kapsamlı bir soruşturma  açıldığını da söyledi ve şöyle konuştu:

"Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin kırmızı plaka listesini de bir yerden bulmuş, fotoğrafını çekmiş, biz peşinden koşarken masasından bunları kaçırmaya çalışıyordu. Meclis Başkanlığı'na bunları da yollayacağız. 1990'larda da Meclis'te çalışan, o günkü iktidar partilerinden yana yaklaşımıyla tanınan, Susurluk faciası sırasında birtakım şüpheli hareketinden dolayı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, dönemin Meclis'teki gözcüsü olduğu nitelendirilmiş bu kişinin geçmişini, bugününü ve bugün nasıl bir çalışma içinde olduğunu da izlemeye devam edeceğiz."

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