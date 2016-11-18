CHP'li Özel'in iddiası: Kılıçdaroğlu'na hakaret eden kişi MİT elemanı mı?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal hesabından partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret eden TBMM personeli hakkında önemli bilgiler verdi. Özel, hakaret eden kişinin MİT elemanı olabileceğini söyledi.

Bilgisayar masasının üzerinde devlet protokolünün kullandığı kırmızı araç listesine dikkat çeken Özel, söz konusu personelin 1990’lardan beri TBMM’de çalıştığını ve o günkü iktidar partilerinden yana yaklaşımıyla tanındığını söyledi.

Özel, “Susurluk faciası sırasında birtakım şüpheli hareketinden dolayı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, dönemin Meclis'teki gözcüsü olduğu nitelendirilmiş bu kişinin geçmişini, bugününü ve bugün nasıl bir çalışma içinde olduğunu da izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu’na hakaretler yağdıran kışının TBMM’nin beyni olarak bilinen Kanun ve Kararlar Müdürlüğü personeli olduğuna açıkladı.

AKP grubunun hemen altında gelen geçeni görecek şekilde bir alanı çalışma mekanı olarak kullandığını anlatan Özel, bu kişinin son bir ayda partiye dönük 43 adet hakaret içerikli paylaşımı olduğunu anlattı.

Durumu tespit ettikten sonra silinme işlemi yapmaması için hızlı davranarak bilgisayarı kurtardıklarını belirten Özel, bilgisayarı bir tutanakla TBMM Genel Sekreterine teslim ettiklerini söyledi, Personelin önce açığa alındığı daha sonra kapsamlı bir soruşturma açıldığını da söyledi ve şöyle konuştu:

"Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin kırmızı plaka listesini de bir yerden bulmuş, fotoğrafını çekmiş, biz peşinden koşarken masasından bunları kaçırmaya çalışıyordu. Meclis Başkanlığı'na bunları da yollayacağız. 1990'larda da Meclis'te çalışan, o günkü iktidar partilerinden yana yaklaşımıyla tanınan, Susurluk faciası sırasında birtakım şüpheli hareketinden dolayı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, dönemin Meclis'teki gözcüsü olduğu nitelendirilmiş bu kişinin geçmişini, bugününü ve bugün nasıl bir çalışma içinde olduğunu da izlemeye devam edeceğiz."