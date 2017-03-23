CHP'li Özel'den TBMM'deki 'tadilat'a tepki: Meclis Başkanı'nın bilinçaltında Saray düzeni yaratmak var

TBMM’de tam bitti denirken yeniden başlayan inşaat çalışması CHP ve meslek örgütlerini ayağa kaldırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın kendilerine sormadan inşaat çalışması başlattığını belirtti ve zamanlamaya da dikkat çekerek "'Mahalle yanıyor biri saçını tarıyor' misali, ülkede Meclis elden gidiyor bunun için Türkiye'nin dört bir yanında onu korumaya çalışıyoruz. Meclis Başkanı muhalefet kulislerini yıktırmaya çalışıyor ve komple bir değişikliğe gidiyor. Adeta bilinçaltında Saray düzeni yaratmak var. Milli iradeye saygısızlık, milletvekilin vekillerini işlevleştirme tutumudur" dedi.

TBMM’de başlayan tadilatları tescilli kültür varlığı olan özgün karaktere zarar verip verilmediğini incelemek üzere, Meclis’te tespit gezisi yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticileri, öğretim görevlileri ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, milletin Meclis'inde meslek odalarının ve bilim insanlarının görüşü alınmadan tadilat yapılmasına ve özgün dokuya zarar verilmesine tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bu mekanda yapılan değişiklikler, yeni mekanlar eklenmesi ve TBMM’nin işlevi, TBMM yetkilerinin de değiştirildiği referandum süreci ile paralel gideceği görülüyor. Mekanın karakterinin değiştirilmesi kabul edilemez. Meslek odaları olarak takipçisi olacağız" dedi.

"Meclis'in mimarisinde klasik özellikler yok ediliyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, T24’ün başlayan inşaat çalışmalarıyla ilgili, TBMM binasının klasik mimari özelliklerinin yok edilmesine yönelik bir durumun olduğunu söyledi. İktidar kulisinde, yapıldığı dönemde bütçe yetmediği için mozaik olarak bırakılan sütunların üstünün kapatılmasının söz konusu olduğunu ifade eden Özel, "AKP’li Meclis Başkanı tam bir fırsatçılık yapıyor. 'Mahalle yanıyor biri saçını tarıyor' misali ülkede Meclis elden gidiyor bunun için Türkiye’nin dört bir yanında onu korumaya çalışıyoruz. Meclis başkanı muhalefet kulislerini yıktırmaya çalışıyor. Bize danışmadan yapılıyor. Darbe sonrasında badana ve tadilatla başlayan izin yetkisi şimdi komple bir değişikliğe gidiyor. Adeta bilinçaltında Saray düzeni yaratmak var. Mili iradeye saygısızlık, milletin vekillerini işlevleştirme tutumudur bu" dedi.

Özel, bugün yapılması gereken işin Meclis'i aslına uygun orijinaline sadık biçimde onarmak olduğunu söyledi.

Mimarlar Odası Meclis’te inceleme yaptı

TBMM’de yapılan tadilatları tescilli kültür varlığı olan özgün karaktere zarar verip verilmediğini incelemek üzere, Meclis’te tespit gezisi yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticileri, öğretim görevlileri ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, milletin meclisinde meslek odalarının ve bilim insanlarının görüşü alınmadan tadilat yapılmasına ve özgün dokuya zarar verilmesine tepki gösterdi.

Emir, TBMM’de kamuoyundan kaçırılarak yapılan tadilatları ve özgün yapıya zarar verip verilmediğini incelemek üzere, Meclis’te tespit gezisi yaptı.

Tespitte Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Genel Sekreteri Sinan Tütüncü, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Namık Kemal Kaya, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ali Cengizkan, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Aydan Balamir katıldı

"Meslek odaları olarak takipçisi olacağız"

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

"Burası Türkiye Cumhuriyeti’nin temsil yapılarından birisi, yapılacak her işlemin ve tadilatın kamuya açık ve şeffaf olması gerekiyor. Meslek odaları ve toplumla paylaşılması gerekiyor. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görmediğimiz şekilde, TBMM’yi koruyamayan bir yapıyla karşılaştık ve Meclis bombalandı. İçerde gördüklerimiz hem teknik olarak hem de hukuki olarak ne kadar izin verilirse verilsin doğru değil. Meclis’in yapısını ve kurgusunu karakterini değiştirecek en ufak bir şeye bile izin verilmemesi gerekiyor. Bu mekanda yapılan değişiklikler, yeni mekanlar eklenmesi ve TBMM’nin işlevi TBMM yetkilerinin de değiştirildiği referandum süreci ile paralel gideceği görülüyor. Mekanın karakterinin değiştirilmesi kabul edilemez. Meslek odaları olarak takipçisi olacağız."

Mimarlar Odası Genel Sekreteri Sinan Tütüncü de "Burada yapılacak her değişikliğin kamuoyuyla, meslek odaları ve bilim insanlarıyla paylaşılması gerekiyor. Yapılan değişiklikler hakkında detaylı bilgiye sahip olamıyoruz. Ne ile karşılaşacağımızı bilemiyoruz" dedi.

"Keyfi biçimde Meclis’in tarihi dokusuyla oynuyor"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise, şunları kaydetti:

“TBMM Başkanlığı anlaşılmaz bir şekilde ve kamuoyundan kaçırarak Mecliste önemli değişiklikler yapıyor Biraz önce hocalarımızla içeri gezdik. Tarihi dokuya zarar verecek yıkımlar yapıyor. Ne yapılacağını bilmiyoruz. Proje ilişkin bizlere ve CHP grubuna bilgi verilmedi. Meclis başkanımız babasının tapulu malıymış gibi milletin meclisinde son derece yanlış bir şekilde tadilat yapıyor ve tarihi dokuyu değiştiriyor. TBMM halka ilişkiler binası gördüğünüz gibi AVM şeklinde yapılmış. Yine yıkılan binaları görüyorsunuz. Meclis başkanı hiçbir grupla istişare etmeden, hiçbir bilimsel veriye dayanmadan, kurumların görüşünü almadan keyfi bir biçimde Meclis’in tarihi dokusuyla oynuyor.”

"Uzmanların görüşü alınmalı"

TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ali Cengizkan ise, “Elde edilenin hukuki olmadığını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların ortak malı olan ve aynı zamanda kolektif hafızaya ilişkin değerler içeren bir binanın iç ve dış değişikliklerine, bir kapı kulpu değişikliğinde dahi belli uzmanların görüşü alınmalı. Kurallar eminim ki karşılanmıştır ve gerekli izinler alınmıştır. Ama bu durumun hukuki olduğunu göstermez” dedi.

ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Aydan Balamir de “Projeye ilişkin detaylı bilgimiz yok. Sadece mimari olarak büyük bir değişiklik yapıldığını görüyoruz. TBMM’yi bir eser olarak görüyoruz. Bu esere ne kadar zarar verildiğini göremiyoruz. Sadece bazı yüzeyler soyulmuş ve kazınmış ne geleceğini bilemiyoruz. Tahminlerimiz var ama devlet işinde tahmine yer yoktur. Yapılacak işlemlerin bütün paydaşlara bilgilendirilmesi gerekiyor. Biz bunu kendimiz gelip milletvekilimizin himayesinde bakmak zorunda değiliz. Biz, bilim insanları olarak her zaman öğrencilerimizle gelip bakabilmeliyiz. TBMM aynı zamanda öğrenciler için eğitim yeridir, projeler incelerler. Özgün yapıda tahribat yapılmaması lazım,çok zorunlu değişiklikler ise paylaşılır konuşulur.”