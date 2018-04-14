CHP'li Özel'den Suriye tepkisi: Kandil gecesi Müslümanları bombalayan dış mihraklara AKP'nin desteği niye?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ABD ve müttefikleri Fransa ile İngiltere'nin Suriye'ye düzenlediği hava saldırısını eleştirip AKP'nin bombardımana verdiği desteğin nedenini sordu.

AKP'nin dış politikasını kişisel Twitter hesabından eleştiren Özel, "Ülkemiz geleneksel dış politikası dünya dengeleri içinde bölgede baskül gibiydi, doğru noktaya ağırlığını koyardı. Bu Saray düzenininki ise Beyaz Saray ile Kremlin Sarayı arasında sarkaç gibi. İlkesiz, kıblesiz, akılsız, vicdansız" değerlendirmesinde bulundu.

Batı'nın, Irak savaşını olmayan kimyasal silahların imhası için başlattığını ve 1 buçuk milyon insanın öldüğünü söyleyen Özel, Suriye'de de aynı 'yalanın' kullanıldığını ifade etti.

Başkanı Türk olan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün Duma'daki kimyasal iddiasını inceleyeceğini belirten Özel, örgütün raporu beklenmeden neden saldırıldığını ve AKP'nin hava saldırısına verdiği desteğin nedenini sordu.

AKP'nin dış mihraklarla yatıp kalktığını söyleyen Özel, "Kimyasal silah kullanan, kullandıran ya da kullanıldığına inandıran da, Kandil gecesi Müslümanları bombalayan da o dış mihraklar. AKP Operasyonu memnuniyetle karşılıyormuş. ABD, İngiltere, Fransa, İsrail, Sisi ve AKP kimlerle kimlerle beraber!" paylaşımında bulundu.