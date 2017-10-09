CHP'li Özel'den 'müftü nikahı' tepkisi

Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)-MANİSA\'nın Soma İlçesi\'nde CHP ilçe binasında düzenlenen aşure ikramına katılan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, müftülere nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısı nedeniyle AK Parti iktidarını eleştirdi.

CHP Soma İlçe Başkanlığı önünde yapılan aşure ikramına CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile birlikte CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, partililer ve halk katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin büyük bir aile olduğunu belirten Özel, \"Nasıl köylerimizde, mahallelerimizde, şehirlerimizde aileler aşurelerini yapar ve komşularına ikram ederse CHP ailesi de aşuresini kaynatıp buradaki dostlarına, sevdiklerine, komşularına ve hemşerilerine ikram ediyor. Muharrem ayının yasını içimizde hissediyoruz. Muharrem ayının bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz\" dedi.

Müftülere nikah kıyma yetkisi veren tasarının komisyonda kabul edilmesi ile ilgili de konuşan Özel, \"AK Parti hükümetinin almış olduğu bu kararı şiddetle kınıyorum. Şimdiye kadar belediyelerin kıymış olduğu resmi nikahı ne amaçla müftülere devrettiklerini anlamış değilim. İleriki zamanlarda kiliselerde de nikah kıyılmaya başlanırsa hiç şaşmayın. Böyle bir kararı komisyona getiren AK Parti iktidarını kınıyorum\" dedi.



FOTOĞRAFLI