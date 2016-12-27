T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP’li Özel’den MHP’ye: AKP’nin himayesine girdiniz, seçmeninizin yüzü kızardı!

"Bunların yaptığı tarihi U dönüşü MHP seçmenini bağlamaz"

27 Aralık 2016 01:10

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'nin MHP'yle uzlaşmaya vardığı anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Seçmeniniz başkanlığa tamamen karşı. Onları kandırdınız. Koltuklarınızı korumak ve yeni koltuklar yaratabilmek için seçmeninizin verdiği yetkiyi saraya pazarlıyorsunuz. Onların himayesine girdiniz, seçmeninizin yüzü kızardı" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen Özel, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili "Bugün iki partiden birer milletvekilinin oturup kapalı kapılar ardında yazdığı, liderlere sunduğu, 316 kişinin görmeden altına imza attığı bir metin ile karşı karşıyayız" dedi.

"MHP'nin yok olduğu açık"

16 günde anayasa metninin ‘eskidiğini' ve iki partinin bir araya gelerek en az yedi ila sekiz madde üzerinde değişiklik yapacağını savunan Özel, "Belki bu sürecin sonunda birileri Devlet Bahçeli'yi bir makamda görebilir ama MHP'nin yok olduğu açık" diye konuştu.

"Tarihin en büyük U dönüşü"

'Tarihin en büyük U dönüşünün mimarı' dediği MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenen Özel şöyle devam etti:

"Vatandaşın aklıyla alay etme. Hangi mahkumiyetten, hangi mahcubiyetten, hangi mecburiyetten yaptığın belli değil ama masum değilsiniz. Bu yaptığınız tarihin en büyük U dönüşüdür."

MHP'nin seçmenden oy isterken başkanlık pazarlığına oturacağını söylemesi halinde oy alamayacağını ifade eden CHP'li Özel, MHP'ye oy veren yurttaşların başkanlığa ‘tamamen karşı' olduğunu savundu.

"MHP seçmenini bağlamaz"

Özel sözlerini şöyle bitirdi:

"Seçmeninizi kandırdınız. Aldığınız yetkiyle kendi koltuklarınızı korumak, kendinize yeni koltuklar yaratabilmek için bugün seçmeninizin size verdiği yetkiyi saraya pazarlıyorsunuz. İnsanların yüzünün içine bakamayacak durumdasınız. Bunların yaptığı tarihi U dönüşü MHP seçmenini bağlamaz."

 

ETİKETLER

Özgür Özelchpmhphimaye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24