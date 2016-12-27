CHP’li Özel’den MHP’ye: AKP’nin himayesine girdiniz, seçmeninizin yüzü kızardı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'nin MHP'yle uzlaşmaya vardığı anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Seçmeniniz başkanlığa tamamen karşı. Onları kandırdınız. Koltuklarınızı korumak ve yeni koltuklar yaratabilmek için seçmeninizin verdiği yetkiyi saraya pazarlıyorsunuz. Onların himayesine girdiniz, seçmeninizin yüzü kızardı" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen Özel, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili "Bugün iki partiden birer milletvekilinin oturup kapalı kapılar ardında yazdığı, liderlere sunduğu, 316 kişinin görmeden altına imza attığı bir metin ile karşı karşıyayız" dedi.

"MHP'nin yok olduğu açık"

16 günde anayasa metninin ‘eskidiğini' ve iki partinin bir araya gelerek en az yedi ila sekiz madde üzerinde değişiklik yapacağını savunan Özel, "Belki bu sürecin sonunda birileri Devlet Bahçeli'yi bir makamda görebilir ama MHP'nin yok olduğu açık" diye konuştu.

"Tarihin en büyük U dönüşü"

'Tarihin en büyük U dönüşünün mimarı' dediği MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenen Özel şöyle devam etti:

"Vatandaşın aklıyla alay etme. Hangi mahkumiyetten, hangi mahcubiyetten, hangi mecburiyetten yaptığın belli değil ama masum değilsiniz. Bu yaptığınız tarihin en büyük U dönüşüdür."

MHP'nin seçmenden oy isterken başkanlık pazarlığına oturacağını söylemesi halinde oy alamayacağını ifade eden CHP'li Özel, MHP'ye oy veren yurttaşların başkanlığa ‘tamamen karşı' olduğunu savundu.

"MHP seçmenini bağlamaz"

Özel sözlerini şöyle bitirdi:

"Seçmeninizi kandırdınız. Aldığınız yetkiyle kendi koltuklarınızı korumak, kendinize yeni koltuklar yaratabilmek için bugün seçmeninizin size verdiği yetkiyi saraya pazarlıyorsunuz. İnsanların yüzünün içine bakamayacak durumdasınız. Bunların yaptığı tarihi U dönüşü MHP seçmenini bağlamaz."