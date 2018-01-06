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Politika

CHP'li Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye: İki korkak…

"Kendi yarattıkları karanlıkta, birbirlerine sarılmış yüksek sesle ittifak şarkıları söylüyorlar"

06 Ocak 2018 19:41

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için ‘iki korkak’ nitelendirmesinde bulundu. Özel, Erdoğan ve Bahçeli’nin ‘kendi yarattıkları karanlıktan korkarak, yüksek sesle ittifak şarkıları söylediğini’ savundu.

Kastamonu’daki CHP İl Kongresi’nde konuşan Özel, “Önümüzde yapılacak ilk seçimi bu kez bir referanduma dönüştürmek hepimizin boynunun borcudur. Türkiye'de birileri ittifak konuşuyor. Aslında iki korkak, kendi yarattıkları karanlıkta Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan birbirlerine sarılmış yüksek sesle ittifak şarkıları söylüyorlar” dedi. 

CHP’nin içinden 15 Temmuz gecesi herhangi bir darbeci çıkmadığını kaydeden Özel, "Ama senin AKP dediğin parti karnı yarık gibi açıldı. İçinden 100 bin tane FETÖ'cü çıktı, çıkmaya da devam ediyor bir o kadarda içerde var” diye konuştu.

Ağbaba: 2019'da Türkiye'yi Erdoğan yönetemeyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, "2019'da Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan yönetemeyecek. 2019'da Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen onun değerlerini savunan bir anlayış yönetecek. Bundan kimsenin hiç kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı. 

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