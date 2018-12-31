CHP'li Özel'den Devlet Tiyatrosu tepkisi: Yıllık ücretli izin yok, tazminat birikmiyor, emekleri sömürülüyor

CHP’li Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Devlet Tiyatroları’nda (DT) misafir sanatçı statüsünde olan 410 personel ve sanatsal yardımcı eleman statüsünde olan 695 personelin tazminat başta olmak üzere 'neredeyse hiçbir' özlük hakkı bulunmaması konusundaki soru önergesine verdiği yanıtta 'topu' Hazine ve Maliye Bakanlığı’na attığını söyledi. Personelin emek sömürüsüyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Özel, "Yıllık ücretli izinleri yok, tazminat birikmiyor, kıdem tazminatları birikmiyor, mesai almıyorlar" dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Ersoy, DT Genel Müdürlüğü tarafından yetişmiş misafir sanatçı olarak çalışan sayısının 410; sahne üzeri ve sahne gerisinde sanatsal yardımcı eleman pozisyonunda ise 695 kişinin çalıştığını ifade etti. Bakan Ersoy, söz konusu personelin istihdam şeklinin sınav yapılmadığı için geçici olduğuna işaret ederek, “İstihdam edilen personel, puantaj usulüyle görev yaptığından, çalışılmayan günlerin ücretlerine yansıtılması veya ücretli izin verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca mülga Maliye Bakanlığı’nın 17.11.2016 tarihli ve 9390 sayılı yazısı gereği kıdem tazminatı ödenememektedir” ifadesini kullandı.

DT’de 410 misafir sanatçı, 695 sanatsal yardımcı elaman statüsünde personelin çalıştığına işaret eden CHP’li Özel, “Yirmi yıl çalışmasına rağmen yılda üç yüz gün üzerinden sigortalı yapılıyorlar. Yıllık ücretli izinleri yok, tazminat birikmiyor, kıdem tazminatları birikmiyor, mesai almıyorlar, sosyal haklardan yararlanmıyorlar ve bunu sorduğumuzda bu kişiler sahne düzenini yapan, kostümleri hazırlayan, tiyatroyu tiyatrodan önce gelip tiyatro kapandıktan çok sonra terk eden bu personel inanılmaz bir emek sömürüsüyle karşı karşıya” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Ersoy’un topu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na attığını kaydeden Özel, “Oradaki insanlar çocuk okutuyorlar, ev geçindiriyorlar, emekleri sömürülüyor ve kıdem tazminatları birikmiyor, tam çalıştıkları halde de devlet eliyle eksik sigortalı yapılıyor. Bakanlar bu konuyu bir kendi aralarında konuşsunlar da bu sorun çözülsün diye bekliyorlar” diye konuştu.