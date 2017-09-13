CHP'li Özel'den, Bakan Fakıbaba'ya kuru üzüm fiyatı tepkisi: Utanmadan 4 lira diye açıklama yaptı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Manisa'da yaptığı, "kuru üzüm kilogram fiyatının 4 liradan aşağı düşmeyeceği" açıklamasına tepki gösterdi. Bu fiyatı az bulan CHP'li Özel, "Şimdi yurt dışındaki üzüm alıcıları, Fakıbaba'ya teşekkür ve üstün hizmet nişanı hazırlıyordur. Utanmadan üzüm 4 lira diye açıklama yaptı. Keşke Manisa'ya hiç gelmeseydi" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, dün Anemon Otel'de düzenlediği toplantıda, kuru üzüm rekoltesini 310 bin ton olarak açıkladı. Fakıbaba, fiyatın 4 liranın altına düşmeyeceğini söyledi. Bu fiyatın yeterli olmadığını dile getiren CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yazılı açıklamayla Fakıbaba'yı eleştirdi.

"Çiftçinin son umudunu da tüketti; keşke Manisa'ya gelmeseydi"

Kurban Bayramı'ndan önce üzümün 5 lira 40 kuruştan satıldığını, ancak bayramdan sonra fiyatın 3 lira 50 kuruşlara kadar düştüğünü dile getiren Özel, şöyle dedi:

"Bayramdan önce kilosu 5.40 lira olan üzüm bayramdan sonra 3.50 liraya kadar düştü. Yıllar önce üzümün 5-6 liraya satıldığı Manisa'mıza Bakan geliyor ve 4 lira fiyat açıklıyor. Olacak iş değil. Keşke gelmeseydi, keşke hiç fiyat açıklamasaydı daha iyiydi. Çiftçi böyle zulüm görmedi, böyle haksızlık görmedi. Pes doğrusu. Şimdi geçen senelerden zaten boynu bükük olan çiftçinin umudunu yok ettiniz. Belini büktünüz. Bağ bozumu zamanı üzümün fiyatı biraz düşük olur. Haftalar geçtikçe yükselir. Fiyatı düşük bulan üretici şayet dayanabilir, alacaklıları bekletebilirse üzümünü depoya kaldırıyordu. Böylelikle üretimden gelen güç, tüccardan, ihracatçıya ve yurt dışındaki tüketiciye kadar tüm silsileyi zorluyordu.

Bakan bey bu yıl o ihtimali de ortadan kaldırdı. Çiftçinin son umudunu da tüketti. Bakan Bey bu fiyatın Cumhurbaşkanının talimatıyla verildiğini söylüyor. Saraydan karar diye çiftçiye çıka çıka zulüm çıkıyor, haksızlık çıkıyor, pes dedirten 4 lira çıkıyor. Sarayın şapkasından rantçıya rant, zengine müjde, çiftçiye çıka çıka tavşan çıkıyor."

"Üzüm alıcıları Fakıbaba'ya üstün hizmer nişanı hazırlıyordur"

Açıklamayla üzümün kilo fiyatının 4 liranın üzerine çıkma ihtimalinin ortadan kalktığını savunan CHP'li Özel'in açıklamasının devamı şöyle:

"Keşke hiç fiyat açıklamasaydınız, zahmet etmeseydiniz. Üstelik tam olarak rekolte bilinmediği için fiyatların 4 liranın da üzerine çıkması ihtimali vardı. Zaten bu yıl için öngörülen rakam ortalama 4.50 liraydı. İşte Bakan bey gelerek, saraydan aldığı talimatı çiftçiye okudu ve bir otelde yaptığı toplantı ile o ihtimali ortadan kaldırdı. Madem ki geldiler, fiyat açıkladılar ama ellerine yüzlerine bulaştırdılar şimdi bu hatadan dönmeleri için açık davette bulunuyoruz. Çıkın ve piyasadan devletin 200 bin ton üzüm alacağını ve daha sonra da bu üzümü 5 liradan piyasaya arz edeceğini, eğer üzüm elde kalırsa okul ve kışlalarda dağıtacağını açıklayın. Bakın o zaman fiyatlar nasıl fırlayacak. Diyecekler ki 'Bunu yapamayız, serbest piyasa ekonomisine çok aykırı.' O zaman niyetiniz neydi buraya gelirken ey AK Parti? Üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Eylül başında Manisa'ya geleceğini, fiyat açıklayacağını ve devletin üzüm alımı yapacağını bağıra bağıra ilan etseydin. Bu hamle bile üzümün fiyatını 4.50'nin üzerine fırlatmaya yeterdi de artardı bile. Şu yapılan iş bilmezliğin ta kendisidir. Şimdi yurt dışındaki üzüm alıcıları Fakıbaba'ya teşekkür ve üstün hizmet nişanı hazırlıyordur."

CHP'li Özel açıklamasında son olarak, üzüm üreticisinin her zaman yanında olduklarını ve yaşadıkları sıkıntıları TBMM'ye her zaman taşıyacaklarını ifade etti.