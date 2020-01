CHP'li Özel'den "ABD Büyükelçisi ile görüştü" iddiasına yalanlama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, partideki görevinden istifa eden Selin Sayek Böke ile birlikte ABD Büyükelçisi ile görüştükleri iddiasına yanıt verdi. Özel, "Böyle bir görüşme hiçbir zaman olmadı. Böyle operasyonel haberi yaptıkları için onlarla yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, MİT TIR'larının durdurulması görüntülerinin yayınlamasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile görüntüleri Dündar'a verdiği iddia edilen CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kapalı olarak görülen duruşmaya, sanıklar Enis Berberoğlu ve Erdem Gül katıldı. Yurtdışında bulunan sanık Can Dündar ise duruşmaya katılmadı. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve katılan sıfatı bulunan MİT Müsteşarlığı'nı ise avukatları temsil etti. Sanıklar Erdem Gül'ün eşi Aslı Gül, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ise izleyici olarak duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, dosyadaki telefon HTS kayıtlarını inceleyip beyanda bulunmaları için sanık avukatlarına süre verilmesine karar verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne yazı yazılarak MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin dava dosyasının akıbetinin sorulmasını kararlaştıran heyet, duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi.





Açıklama yaptılar





Duruşma sonrasında, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na destek için adliyeye gelen CHP'li milletvekilleri adına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel davayla ilgili açıklama yaptı. Özel, "Avukatlarımızın durumu inceleme talebine çok kısıtlı bir süre verdiler. Bir an önce meseleyi toparlayıp baştan şartlanmış olduğu cezayı vermek üzere zamanı tüketmeye çalışan, hızlı bir şekilde karara doğru yürümeye doğru çalışan bir mahkeme görüntüsüyle karşı karşıyayız. 24'ünde bir sonraki duruşma. Takip etmeye devam edeceğiz. Ancak hukukun gereğini değil, bir yerlerden çok önceden belirlenmiş kararların gereğini yapanların bugün nerelerde olduğu ortada. Bugün de adaleti aramak yerine talimatlandırıldığı yerlerden bir takım kararları zapta geçirip meseleyi kapatmak için hızlı bir şekilde gayret gösterenler, bu tutumlarının tarih önünde ve bir gün hukuk önünde yeniden yargılanacağı bilsinler" dedi.