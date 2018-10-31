CHP'li Özel: Yeni havalimanın adının Atatürk olmaması son derece hayırlı olmuştur

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Yeni Havalimanı’nın açılışına yönelik eleştirilerde bulundu. Özel, “Yolsuzluklar, yandaş kayırmaları ve işçi kanı üzerine kurulmuş, doğa katliamı yapan o havalimanının adının da Atatürk olmaması son derece hayırlı olmuştur” dedi.

CHP’li Özel, TBMM Genel Kurulu’nda İstanbul’da pazartesi günü açılışı yapılan yeni havalimanına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Cumhuriyetin 95'inci kuruluş yıl dönümünü kutladık. Cumhuriyetin ilkelerine, devrimlerine, değerlerine, ideallerine sıkı sıkıya bağlıyız. Cumhuriyetimizin kazanımlarını yok etmeye çalışanlar, kurucu kadrolarla kavgalı olanlar bilmelidir ki ilk günkü inançla cumhuriyetimizi gerekirse canımız pahasına korumayı sürdüreceğiz. Rejime kasteden bir anayasa değişikliğinden aldıkları güçle rejimi aşındırabilmek için Ankara'yı bırakıp bir geleneği yıkmaya çalışarak cumhuriyet resepsiyonunu İstanbul'da kutlama kararı alanların maksadını milletimiz, halkımız gayet iyi anlamıştır.

Tamamen iktidarın şahsileştirildiğinin bir göstergesi olarak şov amaçlı bir mini açılış yapıp sadece 5 kalkış, 5 inişle devam edecek olan bir süreci açılışmış gibi başlatıp bu toplantıyı gerçekleştirebilmek için çalışma ve zaman baskısıyla çok sayıda işçinin iş cinayetinde hayatını kaybetmesine sebebiyet verenler Türkiye'nin göğsünü kabartmamakta, gerçek anlamda adalet duygusu önünde ve vicdan önünde mahkûm olmaktadırlar. Biz iktidarın birileri için şahsileştirilmesine, yatırımların bir partiye mal edilmesine, devletin görevlilerinin devletin işleri yerine bir partinin çıkarları doğrultusunda faaliyete zorlanmasına itiraz ediyoruz, buna şerhimizi tarih önünde koyuyoruz” dedi. Özel, şunları kaydetti:

“Bu havalimanı Limak-Kolin-Cengiz-MAPA ve Kalyon'dan oluşan, adı İGA olan, Cumhurbaşkanının ifadelerinin aksine, Sayıştay raporundan aynen aktaracak olursak, 6 milyar 300 milyon avro tutarında gelir garantisi verilen ve milletin menfaatlerinden önce yandaşın menfaatlerini gözeten bir yatırıma dönüşmüştür. Oranın adını İstanbul koyarak Atatürk koymamayı, Atatürk Havalimanı'nın günü geldiğinde sivil uçuşlara kapatıldığı zaman bütün dünyada Atatürk adı yerine bir başka ismin telaffuz edilmesine olan gayretinizi görürüz. Ama yolsuzluklar, yandaş kayırmaları ve işçi kanı üzerine kurulmuş, doğa katliamı yapan o havalimanının adının da Atatürk olmaması son derece hayırlı olmuştur. Cumhuriyetin kurucu kadrolarını şeytanlaştıran değil, onları anlayan, özümseyen, anlatmaya çalışan liderler saygı toplarlar. Etrafına üçüncü dünya ülkelerinin liderlerini toplayıp oraya topladığı kalabalıklar üzerinden yandaşlaştırdığı gazetelerin, zenginleştirdiği şirketlerin alkışıyla dünya liderliğine soyunanlara 29 Ekim 1923'te zaferini taçlandıran Türkiye'nin tek dünya liderinin önünde saygıyla eğilerek meydan okuyoruz.”