CHP'li Özel: Yasaklanan, besmele değildir; sizin siyasete alet etmenizdir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Manisa'daki bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, milli ve kutsal değerlerin siyasete alet edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Özel, CHP'nin itirazı üzerine yasaklanan AK Parti'nin 'Haydi Bismillah' isimli seçim şarkısı ile ilgili olarak, "Yasaklanan besmele değildir. Her CHP'li sabah evde ayakkabısını giyerken 'besmele' çeker çıkar. Yasaklanan sizin siyasete 'besmele'yi alet etmenizdir" dedi.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal AKP'nin seçim şarkısı 'Haydi Bismillah'ın dini değerleri istismar gerekçesiyle YSK'ya yaptığı başvuru kabul edilerek şarkıya yasak getirilmişti.



Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde yapılan CHP İl Teşkilatı'nın bayramlaşma törenine CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçen, İl Başkanı Mustafa Ada ile ilçe başkanları ve partililer katıldı. Partililer ile bayramlaşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yapılan anketlerde CHP'nin oylarını artırdığını dile getirerek, "Biz ve halkımız istediği için değil, milletvekilleri ile siyasi partiler istediği için değil ülkeyi yöneten diktatör istediği için seçimleri yeniliyoruz. Bu yapılacak olan seçimlerden en karlı çıkacak partinin CHP olduğunu bütün anketörlerin söylemesine rağmen 'Biz CHP'nin değil önce Türkiye'nin menfaatleri, önce ülkemiz, sonra partimiz' dedik. Bugün de görülüyor ki oylarını en çok yükseltecek parti CHP'dir. Ama ülke para, paradan daha önemlisi zaman kaybediyor. Herşeyden daha önemlisi evlatlarını kaybediyor. Kan ve gözyaşı akıyor. Bu ülkenin güçlü ve menfaatlerini düşünen bir iktidara ihtiyacı var. Biz 40 yıldır ağız tadıyla iktidara gelebilmiş bir parti değiliz. Onları bir arada tutan ihaleler, rantlar, birilerini işe sokabilme, iş imkanı verebilme iken bizim çimentomuz, harcımız, derzimiz vatan, ülke sevgisi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine olan bağlılığımız. Bunu bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Demokrasiye inanıyoruz. Parti içinde yapılan ön seçim sonuçlarına aynen uyduk" dedi.



"Tolstoy'u okuduğunun yarısı kadar anlasaymış"



Rusya'daki cami açılışında Tolstoy'un sözlerinden alıntı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yapan CHP'li Özel, "Erdoğan dedi ki, o klasikleşmiş Tostoy'un eserlerinden alıntılar yaparak, 'En önemli erdem iyilik yapmaktır. Ve, kötü niyetle yakılan bir ateş bütün köyü yakabilir.' O bunları okurken, okumakla anlamanın ne kadar farklı bir şey olduğunu düşündüm. Keşke Tayyip Erdoğan Tostoy'u okuduğunun yarısı kadar anlasaymış. O zaman Madımak'taki ateşi yakanların bu ülkeyi yaktıklarını, Suriye'deki ateşi yakanların tüm dünyayı yaktıklarını, seçimden sonra iktidar olamadıkları için ortaya attıkları ateşin bugün anaların ve bizim yüreğimizi yaktığını bilirdi. Bir ateşi kötü niyetle yakıyorsanız, o bütün mahalleyi sonra bütün köyü sarar. Tayyip Erdoğan kötü niyetle bir ateş yakmıştır, hepimizin yüreği yanmaktadır. O ateşi söndürmek 1 Kasım günü hepimize düşmektedir" diye konuştu.



'Yasaklanan besmele değildir'



CHP Milletvekili Mehmet Tunal'ın itirazı üzerine YSK'nın AK Parti'nin 'Haydi Bismillah' isimli seçim şarkısını yasaklamasına değinen CHP'li Özel, "Belli değerleri istismar etmek ve doğruluktan uzaklaşmak siyaset için mübah değildir. Oysa AKP seçim şarkılarına Besmele'yi koymak sureti ile hepimizin en kutsal değerini siyasete alet etmiştir. YSK'nın kararının ardından utanmadan sıkılmadan yaptıkları utanç verici ve artık dini siyasete alet etmelerinin yargı kararı ile tescillendiğinin ayıbını yaşamak ve özür dilemek yerine bir milletvekilimizin yaptığı başvurudan dolayı 'besmele'nin yasaklandığını söylemeye çalışmaktadırlar. Hiç yalan atmayın ve riyakarlık yapmayın. Yasaklanan Besmele değildir. Her CHP'li sabah evde ayakkabısını giyerken 'Besmele' çeker çıkar. Yasaklanan sizin siyasete 'besmele'yi alet etmenizdir" dedi.



Milli ve kutsal değerlerin siyasete alet edilmesine izin vermeyeceklerini belirten CHP'li Özel, son olarak şöyle konuştu: "İçinde Allah'ın adı ile başlayan, Kuran-ı Kerim'in hemen her suresinin başında geçen böyle kutsal bir sözü 'besmele'yi kendilerine şahit yapmaya çalışıyorlar. Çünkü herkes soruyor 'Madem ki Müslümansınız, neden çalıyorsunuz? Neden kul hakkı yiyorsunuz? Oy uğruna bu vatanın evlatlarını neden ölüme sürüklüyorsunuz?' diye. Ama dün onların yaptıkları bu iş geri dönmüştür. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Ancak yavuz hırsız vicdan sahiplerini bastıramaz. Herkes AKP'nin yaptığını görmüştür. Bundan sonraki süreçte de temiz siyaset yapmaya, bu tip dini siyasete alet eden uygulamalara karşı çıkmaya ve dinimizi, bayrağımızı, hepimizin ortak kutsal değerlerini, milli değerlerini AKP'nin istismar etmesine izin vermemeye devam edeceğiz."