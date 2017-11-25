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Politika

CHP'li Özel: Önümüzdeki ilk seçim, seçim değil referandum gibi yürüyecek

“Cam filminden kar lastiğine her şey tek adamın iki dudağı arasında kalacak”

25 Kasım 2017 22:39

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Önümüzde yapılacak ilk seçim, seçim gibi değil bir referandum gibi yürüyecektir" dedi.

Demirci Ticaret ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Demirci İlçe Kongresi'nde konuşan Özel, CHP'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'deki mağdurların yüreğinin ferahlayacağını söyledi.

"Biz anayasayı konuşalım dedik, onlar 'Ey Kılıçdaroğlu' dediler, 'Anayasa Mahkemesinin yapısı değişiyor' dedik, onlar 'Ey Kılıçdaroğlu' dediler" ifadelerini kullanan Özel, 16 Nisan'daki halk oylamasının referandum gibi değil seçim gibi geçtiğini belirtti. 

“Cam filminden kar lastiğine her şey tek adamın iki dudağı arasında kalacak”

16 Nisan'daki halk oylamasının 'şaibeli olduğunu' söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Önümüzde yapılacak ilk seçim, seçim gibi değil bir referandum gibi yürüyecektir. Bütün yetkileri elinde toplamak isteyen, tek adamlık hayali kuranların hevesi kursaklarında kalacaktır. Yapılacak seçim bir referandum niteliği taşımaktadır. Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa kuvvetler ayrılığı ayaklar altına alınacaktır. O kazanırsa cam filminden, kar lastiğine kadar her şey bir tek adamın iki dudağının arasında kalacaktır. Ama biz kazanırsak, yani hayırcılar kazanırsa o gün referandum mühürsüz ve şaibeli bir seçimle kazanılan yetkiler halka geri verilecektir."

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen kongrede 58 delegenin oyunu alan Melih Kuru İlçe Başkanlığında seçildi.

 

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