CHP'li Özel: MHP'nin affedilmeyecek hataları var

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP ile AKP’nin yerel seçimlerde ittifak yapmamasını “CHP, başka partilerin kendi aralarındaki planları ya da çökmüş olan projeleriyle ilgilenmez" sözleriyle değerlendirdi. Özel, "CHP, kendi çalışmalarıyla, hazırlıkları ve projeleriyle meşguldür. MHP’nin affedilmeyecek hataları, kusurları var" ifadesini kullandı.

CHP’li Özel, katıldığı Yol TV Ana Haber bülteninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, MHP ile AKP arasında yerel seçimde ittifak kurulmayacak olmasına ilişkin bir soru üzerine, “Cumhur İttifakı’nda çatlak önemlidir ancak CHP, başka partilerin kendi aralarındaki planları ya da çökmüş olan projeleriyle ilgilenmez. CHP, kendi çalışmalarıyla, hazırlıkları ve projeleriyle meşguldür. Birilerinin arasındaki anlaşma çöksün diye hiç düşünmedik. Önümüzdeki yerel seçimlerin bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Toplumun her kesiminden oy alabilecek en güçlü adaylarla yerel seçim çalışmasını zaten başlatmış durumdayız. Geçtiğimiz Çarşamba günü 105 adayımızı açıkladık. Kısa sürede Türkiye’deki bütün adaylarımızı açıklamayı planlıyoruz. Tüm illerde en etkili adaylarımızla yerel seçim için çalışmaya hazırız” dedi.

MHP’nin affedilmeyecek hataları var

Özel, MHP’nin CHP ile diyalog kurmaya çalışması durumunda nasıl bir tepki verileceğine ilişkin bir soru üzerine, “Siyaset diyalog işidir. Böyle bir teklif olursa partinin ilgili organlarında tartışılır. Ancak CHP, dün olduğu gibi bugün de bir ittifak talebinde ya da telaşında değil. MHP, AKP’nin istediği her şeyi yapıp sonunda hiçbir şey alamayan ve üstüne kötü söz yiyen bir parti olarak yerel seçim bazında köprüleri atmış gözüküyor. MHP’nin affedilmeyecek hataları, kusurları var. Atatürk ve silah arkadaşlarının canları pahasına kurmuş olduğu bu rejime kasteden anayasa değişikliği sürecinde, geçmişinde Atatürk düşmanlığı söylemleri olan, pek çok noktada Atatürk ve İnönü’nün hatırasına saygısızlık yapan bir partiye can simidi, koltuk değneği oldu. Karşılıksız destek verdi. MHP’nin kusurlarını kimse unutmasın. Düne kadar bahçesinde oynadıkları sarayda düştükleri durumdan sonra, CHP’nin peşine düşeceklerse, bu kişilerin rejime kasteden anayasa değişikliğinin mimarı olduklarını unutmayız” ifadesini kullandı.

81 milyonun oyuna talibiz

Özel, CHP’nin ittifak yapıp yapmayacağına yönelik bir soru üzerine “Biz CHP olarak 81 milyonun oyuna talibiz. 81 milyonun desteğine, oy verebilecek olanın tamamının oyuna talibiz. Bu seçmenlerin geçmişte kime oy verdikleriyle ilgilenmiyoruz. Oy verdikleri partilerle bir pazarlık ya da ittifak arayışı sürdürmüyoruz. Amacımız doğru adayları belirlemek. Ankara’yı da İstanbul’u da birçok büyükşehri de alacağız. Onlar kendi dertlerine yansınlar. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin CHP’yi birileriyle birlikte gösterip, oradan kendince bir strateji üretme çabasını acziyet ve çaresizlik olarak görüyoruz. Korku bacayı sarmış, sıkıntılı durumda oldukları belli. Yerel yönetim stratejileri şu: ‘CHP, HDP ile görüşüyor diyelim, milliyetçi seçmen oy versin.’ 16 yıldır ülkeyi yöneten bir partinin seçim stratejisi buysa, bu sefer bu iş bitmiş demektir” ifadesini kullandı. (DHA)