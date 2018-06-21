CHP'li Özel: Meclisin yetkilerini bir tek kişiye vermek hayır getirmiyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 24 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletveili Genel Seçimleri kapsamında Manisa Saruhanlı'da vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, “Demokrasiden sapmak, yetkileri bir kişiye vermek, mahkemeleri, meclisi tek adama bağlamak, meclisin yetkilerini bir tek kişiye vermek ülkeye hayır getirmiyor. Bu sistem Türkiye’ye fayda getirmez” dedi.

CHP’li Özel, "Büyükbelen referandumda hayır dedi. Aslında Türkiye’de evet oylarıyla hayır oyları birbirine denk çıktı, mühürsüz ve şaibeli bir referandumla yüzde 51 evet oyu çıktı dediler. Meri olan ama meşru olmayan bir anayasa yürürlüğe girdi. Bakın referandumdan sonra ne oldu? Referandumda dolar 3,20 liraydı, 5 lira oldu, Euro 3,70 liraydı, 6 lira oldu. Mazot 3,90’dı, 5,70 oldu. Faiz yüzde 8’di, yüzde 19 oldu. Siz kararı doğru verdiniz. Türkiye’de tek adam rejimi başladığından, Erdoğan bütün kararları tek başına verdiğinden beri, Türkiye’ye bir daha dirlik gelmedi. Ahmet Davutoğlu, başbakandı, yüzde 49 oy almıştı, ensesinden kedi yavrusu gibi tuttu, kapının önüne koydu” ifadesini kullandı.

"Yetkileri tek bir kişiye vermek hayır getirmiyor"

Özel, “Ekonomik kriz var. Kendi yetiştirdiği, devlete yerleştirdiği, etle tırnak gibi oldukları darbe yaptı. 20 Temmuz günü OHAL ilan etti. Yabancı yatırımcı kaçtı. Dolar da euro da fırladı. Erdoğan şimdi, ‘Bütün yetkileri 5 yıl daha bana verin. 24’ünden sonra doları da faizi de düşüreceğim’ diyor. Bugüne kadar neden düşürmedin, neden erken seçime gittin? Erken seçim istemek vatan hainliği diyordun. İşler yolundaysa neden erken seçime gidiyoruz? İşler yolunda değilse, seni tekrar niye seçelim? İşleri krize sokan adamı bir daha neden yetkilendirelim? Demokrasiden sapmak, yetkileri bir kişiye vermek, mahkemeleri, meclisi tek adama bağlamak, meclisin yetkilerini bir tek kişiye vermek ülkeye hayır getirmiyor” diye konuştu. Özel, şunları kaydetti:

"Bu sistem Türkiye’ye fayda getirmez"

“Bu yapılan seçim bir erken seçim değil, bir baskın seçim, bir tuzak seçim. Bu yapılanlar bir seçim kumpası. Tuzak seçim yapalım ki CHP’nin söyledikleri duyulmasın, diye düşündüler. Hesap, sarayın hesabı ama CHP’nin başında bir hesap uzmanı var, Kemal Kılıçdaroğlu var, bütün hesapları bozdu. Bir kamyoncunun oğlu, bir çiftçi torunu, namuslu, çalışkan bir fizik öğretmeni, başarılı bir siyasetçi, yiğit, mert bir delikanlı Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı gösterdik. Bütün hesaplar çöktü. Tarafsız olması gereken, hepimizin vergilerini kullanan birisi, gidiyor başka partiye hakaret ediyor. Bu doğru değil, o nedenle cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, aday olduğu gün yakasındaki CHP rozetini çıkardı, ‘81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım’ dedi. Bu sistem, Tayyip Erdoğan’a da, Türkiye’ye de, AK Parti’ye de fayda getirmez. Daha bir yıl geçti, krize dayanamayıp erken seçime gittiler. ‘Doları, faizi durduramıyorum, her yanım tehdit, erken seçim kurtar beni’ diyor. Bir daha seçseniz bir yıl sonra aynı şey, 6 ay sonra aynı şey. Hukuk yok, demokrasi yok, adalet yok, bütün yetkiler bir yerde, denge yok, denetleme yok.”

"Bizim projelerin içinde insan var, huzur var"

CHP’li Özel, “Bunların çılgın projeleri var ya, İstanbul’a kanal kazacakmış, ikinci boğaz yapacakmış. Bizim projelerin içinde çimento yok, harç yok, beton yok, bizim projelerin içinde insan var, sevgi var, huzur var. Bizim çılgın projemiz İstanbul’a kanal kazıp, etrafını zenginlere satmak değil. Bizim çılgın projemiz Atatürk’ün vasiyetini tutmak. Atatürk ‘Çiftçi milletin efendisidir diyor’. Kasaba giremeyen efendi mi olur? Tarlaya el koyacaklar mı diye korkan efendi mi olur? Çiftçiyi borcundan kurtaracağız öncelikle. Faizi sileceğiz. Her türlü ürüne, pamuğa, zeytine, çaya, fındığa, buğdaya destekleme vereceğiz. CHP iktidarında hiçbir emeklinin maaşı 1500 TL’nin altında olmayacak” dedi. Özel, şunları kaydetti:

"Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye desteğinizi bekliyoruz"

“Bir yanda 16 yıllık, yorulmuş, yaşlanmış bir iktidar, bir cumhurbaşkanı. Bir yanda yerinde duramayan, esprili, zeki, çiftçi dostu, emekçi dostu Muharrem İnce. Seçim, asgari ücretle geçinemeyenlerle, bir eli yağda, bir eli balda olanlar arasındadır. Seçim mazotu KDV’siz ÖTV’siz 3 TL’ye verecek Muharrem İnce ile 16 yıldır ucuz mazot sözünü tutmayan Ak Parti iktidarı arasındadır. Seçim vatan evlatları ile memleketin canına okuyan bakan evlatları arasındadır. Gönül ister ki 24 Haziran’da bu iş bitsin ama 24 Haziran son tarih değil. 24 Haziran’dan 14 gün sonraki pazar, aynı sandıkta bir oy daha kullanacağız. 24’ünde, örtülü ödenekle geçinen, hepimizin vergisini partisine harcayan, devlet partisine dönüşmüş AK Parti’nin adayına dur bakalım, biraz da garip gureba, çiftçi, işçi gülsün diyecek, 8 Temmuz’da milletin adayını seçeceğiz. Hepimizin hakkını kendi partisi için kullanan devletin adayına karşı, vatandaşlarımızın emekli maaşından, harçlıklarından artırarak yatırdığı paralarla kampanya yapan milletin adayı Muharrem İnce yarışıyor. Çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapmak için, Türkiye’yi yeniden hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, yaşanacak bir yer yapmak için, kimsenin kimseye patronluk taslamadığı bir yer yapmak için desteğinizi CHP’ye ve Muharrem İnce’ye bekliyoruz.”