CHP'li Özel, güvenlik vetosu yiyen 4 danışmanla ilgili konuştu: Araştırdık, Gezi'de fotoğraf paylaşmışlar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, güvenlik soruşturmasına takılarak göreve başlatılmayan milletvekili danışmanları konusunda açıklamalarda bulundu. CHP'li 4 milletvekilinin danışmanlarının fiilen çalışmalarına rağmen güvenlik soruşturmalarının olumsuz sonuçlanması nedeniyle göreve başlatılmadıklarını belirten Özel, “Meclis bürokrasisiyle görüştük, istihbarat raporları kötü geldi deniyor. Ne yazdığını söylemiyorlar. Biz araştırdık, arkadaşlar Gezi sırasında fotoğraf paylaşmışlar, içlerinden biri 15 gün önce avukatlık ruhsatnamesi almış, bundan önceki 1 yılda avukatlık stajı yapmış Ankara adliyelerinde. Gelmiş burada 1,5 aydır Meclis’te çalışma yapıyor, bundan olmaz diyorlar” diye konuştu.

“Meclis’e giren diğer ‘makbul muhalefet’ çizgisinde CHP’yi görmek istiyorlar”

CHP’li Özel, milletvekillerinin danışmanını seçme hakkına müdahale edilemeyeceğini vurguladı. Bu konuda TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve ilgili mercilerle görüşme yapmak istediklerini vurgulayan Özel, güvenlik soruşturmasından geçmeme gerekçesinin o milletvekiline söylenmesinin gerektiğine dikkat çekti. Özel, “Meclis’e giren diğer ‘makbul muhalefet’ çizgisinde CHP’yi görmek istiyorlar” dedi.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Özel’in açıklamaları şöyle.

Özel, “Partimize mensup 4 sayın milletvekilimizin atamış oldukları 4 danışman Meclis tarafından güvenlik soruşturması olumsuz geldi diye göreve başlatılmıyor. Fiilen görev yapıyorlar ama maaşlarının bağlanması ve danışman olarak görevlendirilmeleri olmuyor. Meclis bürokrasisiyle görüştük, istihbarat raporları kötü geldi deniyor. Ne yazdığını söylemiyorlar. Biz araştırdık, arkadaşlar Gezi sırasında fotoğraf paylaşmışlar, paylaşım yapmışlar… İçlerinden biri 15 gün önce avukatlık ruhsatnamesi almış, bundan önceki 1 yılda avukatlık stajı yapmış Ankara adliyelerinde. Gelmiş burada 1,5 aydır Meclis’te çalışma yapıyor, bundan olmaz diyorlar. Milletvekillerinin yasama faaliyetlerine katılımı, kendi kişisel becerileriyle sınırlı değildir. Danışmanlarının birikimiyle, danışmanlarının katkısı da dahildir. Danışmanını seçme özgürlüğünü milletvekilinin elinden almak, muhalefete sınır çizmektir. Avukat olmaya engel hal yok ama muhalefet yapan milletvekiline katkı sağlamaya engel var. Nedir? Sarayın sınırları, AKP’nin sınırları… Bu doğrudan muhalefeti engellemeye, muhalefeti sınırlamaya yönelik özgüveni düşük, her şeyden korkan ve kendisi karşısındaki aklı sürekli güç ve müeyyideyle bastırmaya çalışan birilerinin çaresiz çıkışlarından başka bir şey değildir. Bu konuyu takip ediyoruz. Meclis Başkanı’na doğrudan konuyu aksettirdik, görüşme talebimiz olacak. Muhalefete sınır çizmeye çalışan bu anlayışı da reddettiğimizi ifade etmek isterim