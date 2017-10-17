CHP'li Özel: Gökçek can çekişe çekişe gidiyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yakın zamanda istifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'le ilgili olarak "Gökçek can çekişe çekişe gidiyor ama sonunda bunun bir hukuki boyutunun olması lazım" dedi.

CHP'liÖzel, Meclis’te dün düzenlediği basın toplantısında Melih Gökçek’le ilgili konuştu.

Özel, “Anadolu'da çok kötü adamlar için ‘Ölürken çok acı çekti' veya ‘Bu kolay kolay can vermez' derler. Bazı siyasi ömürlerin de bitişinin böyle olduğunu görüyoruz. Böyle olması normal ama bunun bir de hukuk boyutu olacak” dedi. Özel, “Gökçek'le ilgili takibatı mı yapacaksınız?” sorusuna da “Gökçek can çekişe çekişe gidiyor ama sonunda bunun bir hukuki boyutunun olması lazım. Bunu bugün AK Parti yaptı yaptı, yapmadı önümüzdeki hükümette büyük bir zevkle takipçisi biz olacağız” yanıtını verdi.