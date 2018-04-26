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CHP'li Özel: Erdoğan'ı en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak adayı açıklayacağız

Erdoğan, CHP'ye yönelik olarak "Adayınızı açıklayın" demişti

26 Nisan 2018 19:52

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Adayınızı açıklayın" çağrısına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı adaylarını kendi belirledikleri bir zamanda açıklayacaklarını belirten Özel, Onu en çıldırtacak zamanda en çıldırtacak adayı açıklayacağız" diye konuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre Özel, şunları kaydetti:

"YSK takvimi açıkladı. Cumhurbaşkanı adayı takvimle belirlenen son tarihten önce açıklanacak. Emin olsunlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ın keyfine, dileğine, isteğine uygun bir zamanda değil. Bizim tercihlerimize, bizim isteğimize, bizim doğrularımıza uygun zamanda yapılacak. Onu en çıldırtacak zamanda en çıldırtacak adayı açıklayacağız."

Muhalefetin ortak adayının Abdullah Gül olacağı iddia edilmişti

3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına ortak aday olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü çıkaracağı iddia edilmişti. Gül'ün herhangi bir açıklama yapmadığı iddiayla ilgili olarak konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Aday olursa çok sevinirim, ancak ben bir yıldır çalışıyorum. 100 bin imza ile aday olacağım" demişti.

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