CHP'li Özel: Bu seçimi biz kazanacağız

Nermin UÇTU-İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, erken seçimle ilgili değerlendirmede bulunurken, 1517 rakımlı Spil Dağı\'nı göstererek \"Bu seçimi biz kazanacağız. Buna Spil Dağı ne kadar büyükse o kadar inanıyorum\" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ\'ın \"Er meydanına başpehlivanların çıkması lazım. Kılıçdaroğlu, \'Ben, er oğlu erim\' diyorsa, kispetini giyip er meydanına çıkması lazım\" sözlerine, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel\'den yanıt geldi. \'Başpehlivan\' ve \'er\' kelimelerine dikkat çeken Özel, \"Bekir Bey sanki güreş cazgırı, sanki memlekete pehlivan aranıyor. Memleketi yönetecek adam aranıyor. Memlekete illa bir adam da aranmıyor. Memlekete bir kadın da aranıyor. Diyor ki burası er meydanı, bu nasıl bir dil? Bu eril dil, tehlikeli bir dil. Ülkenin yarısı kadınları hiçe sayan bir dil. Bu ülkenin yarısı kadınlardır, Cumhuriyet\'in kuruluşunda da kadınların emeği vardır. O nedenle, \'İllaki erkek arıyoruz\' diye bir şey yok. Erkek olabilir, kadın olabilir ama önce insan olması lazım. İten kakan değil, kucaklaştıran biri olmalı. \'Bir başpehlivan çıkması lazım\' diyor. Başpehlivan tek adam rejimlerinde olur. Biz her birimiz sizin o başpehlivan dediğinizi yenecek güçteyiz. Bütün \'Hayır\'cılar, CHP\'liler erkeğiyle kadınıyla, genciyle tek adamın sırtını yere çalacak güçtedir\" diye konuştu.

\'SIRTINI TUŞ EDECEK OLAN KADINLAR OLACAK\'

\"Bizim ortaya çıkaracağımız cumhurbaşkanı adayı, Recep Tayyip Erdoğan\'ın kendisi için verdiği yetkileri kullanmaya değil, o yetkileri gerçek sahibine iade etmeye taliptir\" diye sözlerini sürdüren Özel, şunları kaydetti:

\"Biz, adaletin gereğini yapacak bir cumhurbaşkanı arıyoruz. Bir anayasa yapılacaksa Erdoğan\'a değil her doğan için yapılacak. Her doğana hizmet edecek bir sistemin peşindeyiz. Erdoğan\'ın yüzünü güldürecek bir sistemin, rejimin peşindeyiz. Bekir Bozdağ\'ın alması gereken bir ders var. Kadınları tali unsur görüyor. \'Eşleri ne diyorsa öyle oy kullanırlar\' diyor. \'Siyaset bizim, erkeklerin işi\' diyor. Ona cevabı Türkiye\'nin birbirinden akıllı kadınları verecek. Onun saray rejiminde sırtını tuş edecek olanlar kadınlar olacak.\"

\'TÜM PARTİLERİ KUCAKLAYACAK BİR ADAYIMIZ OLACAK\'

Belirleyecekleri aday için de konuşan Özel, \"CHP adayını belirlerken ne Bekir Bey\'e göre ne Bekir Bey\'in beslediği televizyonlara göre belirler. Vicdanına göre belirler. Eğer tek adam rejiminin yetkilerine talip olsaydık elbette CHP\'den çıkacak tek aday Kemal Kılıçdaroğlu olurdu. Ama biz bu yetkilerle yönetmeye değil biz parlamenter sistemle yönetmeye talibiz. AK Parti\'yi de kucaklayacak, tüm partileri kucaklayacak bir adayımız olacak. Kemal Bey bunun tarihi ve referandum niteliğinde bir seçim olduğunu biliyor. En doğru adayla yol alma konusunda en hassas çalışmayı kendisi yapıyor. En yüksek oyu alacak adayımız olacak. Bu aday seçimden sonra bir partinin değil tüm Türkiye\'nin cumhurbaşkanı olacak. Partiyle ilişkisini kesecek. Kemal Bey, CHP aday göstermeye kalktığında en kıymetli adayıdır. Ama kendisi en doğru adayı belirlemeyi seçmektedir. Çünkü partili bir cumhurbaşkanı değil seçildiğinde partisiyle bağını koparacak, tüm Türkiye\'nin cumhurbaşkanı olacak, eşit mesafede bir adayımız olacak. Seçim takvimi belli olduktan birkaç gün sonra adayımızı ilan ederiz\" ifadelerini kullandı.

Özel, CHP\'nin milletvekili adayları ve cumhurbaşkanı adayının Parti Meclisi\'nin karar vereceği yöntemle belirleneceğini vurgulayıp, \"Bunun için çok beklemeyeceğiz. Önümüzdeki hafta içinde mutlaka bir Parti Meclisi toplantısı olacak. Panikte olan, eli ayağında olan karşı taraf. Buz gibi eridiklerini görenlerin paniği ortada. CHP\'nin adayı hem CHP\'lilerin hem de ikinci turda tüm partilerin desteğini alarak seçilecek bir aday olacak. Bu konuda korkuya, paniğe gerek yok\" dedi.

AK PARTİ\'NİN YÜZDE 55\'LİK ANKETİNİ DEĞERLENDİRDİ

AK Partili Mahir Ünal\'ın son yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oyunun yüzde 55.6 olarak açıklamasını da değerlendiren Milletvekili Özel, bunun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Mahir Bey\'in açıkladığı anket kendileri için moral motivasyon anketi. Çıkarsın bir görelim, kimin anketiymiş bu? Anketleri herkes görüyor. Bugüne kadar yüzde 50 artı 1\'i sağladıkları bir tane anket yok. AK Parti-MHP birlikteliği birleşince artan değil, birleşince azalan bir birliktelik. Bugün aslında Mahir Ünal bir gerçeği söylüyor. Ortada bir yüzde 55 var. O da \'Erdoğan\'a oy vermem\', \'Saray ittifakında olmam\', \'Bunlara verdiğim oylar beni pişman etti\' diyenlerin oylarıdır. Verdiği oyun karşılığını alamayan emeklinin, işçinin, memurun pişmanlığı Erdoğan\'ın oyunu yüzde 45\'in üstüne çıkarmamaktadır. İddiayla söylüyorum. Seçim günü gelecek, sonuçları görecek. Erdoğan\'ın bu seçimi kazanması mümkün değil. Mahir Bey\'in açıkladığı yüzde 55 bilinç altındakidir. Kendilerinin karşısındaki, bizim yanımızdakilerin oyu yüzde 55\'tir. Biz bunu yüzde 60 yapma hedefindeyiz. Madem çok eminsiniz, madem kazanacaksınız bu panik niye? Devlet Bahçeli, \'Ülke yönetilemez duruma gelmiştir\' diyor. Göreceksiniz Manisa\'da yüzde 65, Türkiye\'de yüzde 60 ile Tayyip Erdoğan kaybedecek. Bu saray rejimi kaybedecek. Ülkemizi dağlar kadar seviyoruz. Bu seçimi biz kazanacağız. Buna inancım arkamdaki 1517 rakımlı Spil Dağı kadar. Buna Spil Dağı ne kadar büyükse o kadar inanıyorum. İnancımız, yüreğimizdeki enerji Spil Dağı\'ndan büyüktür. Biz kazanacağız, tek adam kaybedecek.\"



