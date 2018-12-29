CHP'li Özel: Binali Yıldırım ya İBB Başkan adayı olacak ya da Meclis Başkanı, oturum yönetmesine izin vermeyiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olmasına dair açıklamada bulundu. Özel, "Binali Yıldırım ya İBB Başkan adayı olacak ya da Meclis Başkanı. Aday olduğu için Meclis'te oturum yönetemez. Elimizden gelen tüm imkânlarla fiilen engel olmaya çalışacağız" dedi.

Bugün gözler AKP'nin İBB Başkan adayı ile İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacağı 'aday tanıtım toplantısı'nın üzerindeydi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin İBB Başkan adayı olarak mevcut TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı açıkladı.

Yıldırım'ın isminin açıklanmasının ardından T24'e konuşan CHP'li Özgür Özel, "Binali Yıldırım ya İBB Başkan adayı olacak ya da Meclis Başkanı, hukuki açıdan bütün imkanlarımızı kullanacağız. YSK, Anayasa Mahkemesi ve İdare Mahkemesi'ne başvuracağız. Şu anda bu başvuruların nasıl olacağını arkadaşlarımız inceliyor" dedi.

Özel, Yıldırım'ım TBMM'de oturum yönetmesine de karşı çıkacaklarını söyleyerek, "Aday olduğu için Meclis'te oturum yönetemez. Normal bir şekilde devam etmesine izin vermeyeceğiz. Elimizden gelen tüm imkanlarla fiilen engel olmaya çalışacağız. Artık Meclis Başkanı olamaz" ifadelerini kullandı.

Grup Başkanvekili, henüz Binali Yıldırım'ın İBB Başkan adaylığı duyurulmadan yaptığı açıklamada, "Binali Yıldırım’ın sadakatle bağlı kalacağı üzerine yemin ettiği Anayasa'ya uygun davranarak istifa etmesi gerektiğini, Anayasa'nın çiğnenmesine müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yıldırım'ın İBB Başkan adayı olursa görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söylemişti. Yıldırım da geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada "İstifa tartışmaları benim dışımda, konu kapanmıştır diye düşünüyorum" demişti.

Anayasa ne diyor?

Anayasa'nın 94. Maddesi'nin son hükmü şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.