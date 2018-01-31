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CHP'li Özel, 'Beyaz Fil' binasını Başbakan Yıldırım'a sordu

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin simge yapılarından olan, 2014'te 30 milyon TL'ye bir firmaya satılan 'Beyaz Fil' binasının taşınmaz kültür varlıkları tescilinin neden

31 Ocak 2018 21:12

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa\'nın Şehzadeler ilçesinin simge yapılarından olan, 2014\'te 30 milyon TL\'ye bir firmaya satılan \'Beyaz Fil\' binasının taşınmaz kültür varlıkları tescilinin neden kaldırıldığını, bir soru önergesi ile Başbakan Binali Yıldırım\'a sordu.
Manisa\'da yıllarca Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü olarak kullanılan Beyaz Fil binası, kurumun başka bir yere taşınmasıyla birlikte satıldı. Bir süredir boş kalan bina satılmasına rağmen evsizlerin mekânı haline geldi. 2014 yılında tescilli yapıyı, 30 milyon 450 bin TL\'ye satın alan şirket, İzmir 2 No\'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'na yapının \'taşınmaz kültür varlığı\' tescilinin kaldırılması için başvuru yaptı. Kentsel sit alanı içerisinde bulunan varlığın tescilinin kaldırılması için yapılan başvuru, kurul üyelerinin tamamının oylarıyla reddedildi.
İTİRAZ SONRASI KALDIRILDI
Firma, İzmir 2. No\'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun kararına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu\'na başvurarak itiraz etti. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu; İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun kararının iptaline ve 1. grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan Beyaz Fil binasının tescilinin kaldırılmasına karar verdi.
SORU ÖNERGESİ VERDİ
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Beyaz Fil\'in taşınmaz varlıklar tescilinin neden kaldırıldığını TBMM\'nin gündemine taşıyarak, konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılması istemiyle bir soru önergesi verdi. Beyaz Fil binasının kentin simgesi haline geldiğini belirten Özel, önergesinde şu soruları sordu:
\"Söz konusu binanın 2014\'te satışı yapılırken, nasıl bir usul izlenmiştir? Satış ihale usulüyle yapılmış ise \'ihale ilanı\'nın detayları nelerdir? İhale ile yapılmış ise ihaleye katılabilmesi için isteklilerde aranan kriterler nelerdir? Söz konusu firmanın, tescili kaldırabilmek adına yaptığı başvurunun detayları nedir? Firma tarafından tehlike arz ettiği iddia edilen Beyaz Fil binası için söz konusu firma ayrıntılı bir restorasyon planı sunmuş mudur? Söz konusu firma, bu yapıyı yıkmayacağına dair herhangi bir taahhütte bulunmuş mudur? İzmir 2 No\'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun binanın taşınmaz kültür varlıkları tescilinin kaldırmasına ilişkin gerekçesi nedir? Söz konusu firmanın, Manisa\'nın simgesel binalarından birini yıkmasının önüne geçmek için Bakanlığınız tarafından herhangi bir önlem alınmış mıdır? Satış belgesinde firmanın binayı yıkmasını engelleyecek bir hüküm var mıdır?\"

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