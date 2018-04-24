CHP'li Özel, Başbakan'ın 15 Temmuz gecesinde nerede olduğuna ilişkin komisyon tutanaklarını dağıttı

TBMM’de dün gerçekleştirilen 23 Nisan özel oturumunda, Başbakan Binali Yıldırım’la 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi gecesi nerede olduğuna dair polemiğe giren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Valisi Vasip Şahin’in de açıklamalarının yer aldığı Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tutanaklarını açıkladı. Tutanakların bir örneğini gazetecilere de dağıtan Özel, Başbakan’ın darbe girişimi gecesini Ilgaz Dağı’nda geçirdiğine dair açıklamaları konusunda, “Konuşmamda bir 'iddia'yı değil, somut gerçekleri ifade ettiğimi bir kere daha kamuoyunun bilgisine sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Özel’in söz konusu Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tutanaklarına dair yazılı açıklaması şöyle:

“TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen özel oturumda, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin olarak kurulan Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nda bürokratların tutanak altındaki konuşmalarından alıntılar yaparak, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın o gece nerede olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundum.

Özgür Özel'in gazetecilerle paylaştığı, Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tutanaklarınnın tamamını buradan okuyabilirsiniz.

"Reşat Petek, başkanlığını yaptığı komisyonun tutanaklarını çarpıtmaktan kaçınmamaktadır"

Araştırma Komisyonu Başkanı sıfatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur Milletvekili Reşat Petek yaptığı açıklamayla, aktardığım ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ifadelerimi doğrulayan bir kaydın bulunmadığını ileri sürmüştür. Darbe girişimine ilişkin tüm gerçeklerin açığa çıkması yönünde, girişimin yaşandığı ilk dakikadan itibaren büyük gayret gösterilmesi gerektiğini savunan ve gayret de gösteren partimizi ihanet içinde olmakla itham eden Burdur Milletvekili Reşat Petek, başkanlığını yaptığı komisyonun tutanaklarını çarpıtmaktan kaçınmamaktadır.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül’ün, 3 Kasım 2016 günü Araştırma Komisyonu’na yaptığı açıklamada, darbe girişimi gecesine ilişkin olarak, “Başbakanlık korumaları Başbakanımıza konutundan ayrılması gerektiğini söylemiş ancak kendisi konutundan ayrılmayı reddetmiştir. Ancak daha sonra 5 tankın Başbakanı almak üzere konuta yaklaştığı bilgisinin alınması sonrası, Başbakanımız krizi konuttan yönetme imkanının kalmadığını görünce kara yoluyla Ankara’ya doğru hareket etmiştir. Krizi bir süre Bolu Karayolları şantiyesinde yönetmiştir” ifadelerini kullanmış, bu ifadeler 3 Kasım 2016 gününe ait 81 sayfalık komisyon tutanağının 8’inci sayfasında yer almıştır. Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül, komisyona ayrıca “Ilgaz çıkışında bir jandarma aracı tarafından Başbakanımızın konvoyuna ateş açılmış, bunun üzerine konvoy tekrar Ilgaz’a dönmüştür. Kriz yönetimine Ilgaz’dan devam edilmiş” ifadesini kullanmış, bu sözler de tutanağın 10’uncu sayfasında bu biçimiyle kullanılmıştır.

Tutanaktan: Cumhurbaşkanımıza ‘Kule alındı’ dedik ve ondan sonra indi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın 1 Kasım 2016 günü Araştırma Komisyonu’nda, “Cumhurbaşkanımız havada olduğunu bize söylemedi. Ben Cumhurbaşkanımızın İstanbul’a geleceğini bilmiyordum. O anda havadaymış yani o da onu bizle direkt paylaşmadı yani İstanbul’a iniyorum havadayım demedi ama anlıyorsunuz yani ‘Kule çok önemli Mustafa Bey’ deyince bir yorum yapıyorsunuz siz… On-on beş dakika içinde kuleyi aldılar ve biz döndük Cumhurbaşkanımıza ‘Kule alındı’ dedik ve ondan sonra indi” ifadelerini kullanmış, açıklamaları komisyon tutanağının 34’üncü sayfasında yer almıştır.

Genel Kurul’da yaptığım açıklamaların tamamının Araştırma Komisyonu’nda ilgili kurum yetkililerinin ifadelerinden alıntılanarak kullanıldığı, sayfalarını da verdiğim tutanaklardaki ifadelerle ortadadır. Konuşmamda bir “iddia”yı değil, somut gerçekleri ifade ettiğimi bir kere daha kamuoyunun bilgisine sunuyorum."