T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Özel: AKP bize 'teröristsin' diyorsa çaresizlikten, bu gücümüzü gösterir

"Senin içinden yüz binlerce FETÖ’cü pislik çıktı"

01 Ocak 2018 10:57

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ın CHP’nin PKK ve FETÖ ile yan yana durduğuna ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Özel, “Mahir Ünal eğer bize ‘teröristsin’ diyorsa, Mahir Ünal’ın çaresizliği, bizim gücümüzü gösterir" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 15 Temmuz’da bizim içimizden demokrasi, cumhuriyet, vatan sevgisi çıktı. Senin içinden yüz binlerce FETÖ’cü pislik çıktı” değerlendirmesinde bulundu. CHP’li Özel, Ünal’ın CHP’nin PKK ve FETÖ ile yan yana durduğu, CHP’nin tek tip kıyafete yönelik eleştirilerinde PKK ne diyorsa onu dediğine ilişkin sözlerine yanıt verdi. Özel, AKP sözcülerinin 16 Nisan referandumu sürecinde de CHP’yi benzer sözlerle eleştirdiklerini anımsatarak, şöyle konuştu: Çaresizlikleri gücümüzü gösterir: Burunlarındaki kibir, onları siyasi hayatlarının sonuna getirdi.

Bize terörist dedikçe, müflis tüccarın eski defterleri karıştırması gibi, referandumundaki bayat ve sonradan zarar gördükleri için terk ettikleri bir propaganda yöntemine dönüyorlar. Mahir Ünal eğer bize “teröristsin” diyorsa, bu Ünal’ın çaresizliğini, bizim gücümüzü gösterir. Atatürk’ün partisinden terörist çıkmaz: Hepimiz bir siyasi akımın, bir geleneğin devamıyız. Kuvayi Milliyecilerden, onların torunlarından terörist çıkmaz. Büyük emperyalist kuşatmaya bakıp da “Geldikleri gibi giderler” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinden terörist çıkmaz. Çıksa çıksa işgal kuvvetlerine halı serenlerden çıkar. Sevr’i yırtıp atıp Lozan’ı imzalayan İsmet Paşa’nın partisinden terörist çıkmaz. Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları’na milliyetçiliği yazan Bülent Ecevit’in partisinden terörist çıkmaz. 1 Mart’ta senin reisin Amerikan askerlerine Güneydoğu’yu açarken, ona Meclis’te dur demiş, senin partine bile dur dedirtmiş Deniz Baykal’ın partisinden terörist çıkmaz. Sen milyonlarca mağdur yaratırken, her bir haksızlık için Gandhi’den yıllar sonra Gandhi’den daha uzun, Gandhi’den daha kalabalık ve Gandhi’yi de yüreğinde taşıyan, “hak, hukuk ve adalet” için yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinden terörist çıkmaz. 15 Temmuz’da içinden FETÖ’cü çıktı: 15 Temmuz günü herkesin içi açıldı, bakıldı. 15 Temmuz’da bizim içimizden demokrasi, cumhuriyet, vatan sevgisi çıktı. Senin içinden yüz binlerce FETÖ’cü pislik çıktı. Çıkmaya da devam ediyor.

 

ETİKETLER

özgür özelhaberaçıklamaçaresizlikterörist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24