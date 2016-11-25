CHP'li Özdiş: Adana’da uyuşturucu kullanımı Türkiye’de ilk sırada!

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi İbrahim Özdiş, istatistiklerine bakıldığında "Adana’nın, uyuşturucu kullanımında 81 il içerisinde birinci il olduğunu" savunarak, Adana’da uyuşturucu kullanımına ve buna bağlı suç oranlarındaki artışa dikkat çekti.

Adana’nın 2.2 milyonluk nüfusunun yanında, mevsimlik göç ve son yıllarda yaşanan Suriyeli sığınmacı dalgasının ardından nüfusunun 2.5 milyonu aştığını ifade eden İbrahim Özdiş, sorunların çözülebilmesi için meclis araştırması açılmasını istedi.

"Uyuşturucu vakalarında birinci sırada"

İndigo dergisinde yer alan habere göre 2011’den bu yana Türkiye genelinde yükselişte olan uyuşturucu vaka sayısının, 2014 yılında Türkiye genelinde 98 bin olduğu ekleyen CHP’li Özdiş, çeşitli uyuşturucuların (ekstazi, eroin, esrar vb) olay istatistiklerine bakıldığında Adana’nın 81 il içerisinde birinci il olduğunun, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) 2014 Türkiye Uyuşturucu Raporu‘nda görüldüğünü ifade etti.

"İşsizlik sorunu uyuşturucu kullanımını arttırıyor"

Söz konusu raporda uyuşturucu kullanımı ve gelir seviyesi arasında önemli bir ilişki (uyuşturucu madde kullanıcılarının yüzde 34’ünün hiç bir geliri yok, geliri olanların da yüzde 54’ünün bin TL altı geliri var) olduğuna işaret eden İbrahim Özdiş Adana’nın önde gelen işsizlik sorununa dikkat çekti.

Adana’nın işsizlik ve batık krediler konusunda Türkiye’de ilk sırada oluşuna vurgu yapan CHP’li Özdiş, bu sorunların görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Özdiş, her geçen gün artan işsizlikle birlikte uyuşturucu ve buna bağlı suç oranlarının da yükseldiğinin verilerle ortaya konduğunu ifade ederken, bu durumun devamı halinde Adana’yı gelecekte daha sıkıntılı günlerin beklediği konusunda da uyarılarda bulundu.

"Meclis araştırsın"

Özdiş, konunun zaman yitirmeden Meclis tarafından araştırılması gerektiğini vurguladı ve araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Uyuşturucu vaka ve ölüm sayılarıyla birleştiğinde hem Adana’nın halihazırdaki uyuşturucu ve buna bağlı suç oranlarının yüksekliği anlaşılacak, hem de bu durumun devamı halinde kenti gelecekte daha sıkıntılı günlerin beklediği görünecektir. Adana’da uyuşturucu kullanımı ve buna bağlı suç oranlarının yıl değişimlerinin izlenmesi, yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması ve sorunun çözülebilmesi amacıyla gerekli önlem ve çalışmaların yapılabilmesi için Meclis Araştırması açılması gerekli görülmektedir.”