CHP'li Özdemir: Sivaslılar cezaevi ziyaretimizi destekledi

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA



CHP’nin 29 ilde yaptırdığı ön seçimde mevcut milletvekilleri arasından birinci çıkan Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, sandık başarısını T24’e, “İktidarın Ahmet Şık ve Nedim Şener’e yapmış olduğu baskıyı, cezaevi ziyaretiyle anlatmamız Sivaslı kamuoyu tarafından büyük destek buldu. Sivas insan hak ve özgürlüklerine oy verdi” diye anlattı. Özdemir, partisinin geçtiğimiz dönem 8 ilde yaptığı ön seçimde de yine sandık birincisi olmuştu.

Sivas, özgürlüklere prim verdi



TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak yaptığı çalışmaların kamuoyu tarafından ne kadar çok desteklendiğinin ön seçim sandığına yansıdığını anlatan Özdemir, “ Türkiye’de herkesin telefonları dinleniyor. Sivaslı vatandaşımızın da telefonları dinleniyor. Bu dönemde insan hakları ihlalleri arttı. Bunların toplumu etkilememesi mümkün mü? Cezaevlerini gündeme getirdik. Bazı cezaevlerinde yaşanan insanlık dramını, tutukluluk süresinin uzun olmasının çocukları, yetişkinleri nasıl vurup geçitçiğini anlattık. Taş atan çocukların dramını gözler önüne serdik. Gazetecilere yapılan siyasi baskıyı kamuoyuna gösterdik. Sivaslı üyeler, en büyük sorun olan işsizliği bir kenarda tutarak, özgürlüklere prim verdi”.

İnsan hakları oyları



Ön seçimi demokratik aday belirlemenin en iyi yöntemi olarak değerlendiren Özdemir, “ Geçtiğimiz dönem ön seçim yapıldı. Mevcut milletvekilleri sandığa gömüldü. Siz yine birinci çıktınız. İki de iki yaptınız” hatırlatmasına, “ Aslında, fiilen milletvekili olmak bir avantaj gibi görünse de öyle değil. Çünkü muhalefet partisi milletvekili, seçmeninin beklentisini önemli ölçüde karşılayamaz. İktidar partisi milletvekili gibi olmaz. Dezavantajlıdır. Hatta işsizlikten, daha basit şeylere kadar bazı beklentileri karşılamak zordur. Sivas, bütün bu olumsuzluklara rağmen insan haklarına oy verdi. Samimiyetimi test etti”.