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Politika

CHP'li Özdemir: PKK içinde kaç Sünni, kaç Alevi militan var?

CHP Sivas Milletvekili Özdemir: Çözüm sürecinin çıkmaza girdiğinin anlaşılmasının ardından PKK’ nın sözde Alevi yöneticileri üzerinden sorumluluk Alevi toplumuna yıkılmak mı istenmektedir?

15 Nisan 2013 23:15

Hülya Karabağlı /  Ankara

CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir,  PKK içindeki Alevilerle ilgili  hükümet kanadından yapılan  değerlendirmeleri gündeme taşıdı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “PKK terör örgütü üyelerinin tasnifi hükümetinize düştüğüne göre, PKK’ lılar içinde kaç Suriyeli, kaç gayrimüslim, kaç Sünni, kaç Alevi militan vardır" diye sordu. Baş danışman Yalçın Akdoğan ve başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın  açıklamalarına dikkat çeken Özdemir’in, Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

- Özellikle son günlerde AKP yöneticileri tarafından dile getirilen ‘ PKK’nın  ve DHKPC’ nin kadrosunda Aleviler var’ söylemiyle Aleviler hedef gösterilerek bir Alevi -Sünni çatışması mı yaratılmak istenmektedir?

-PKK terör örgütü üyelerinin tasnifi hükümetinize düştüğüne göre, PKK’ lılar içinde kaç Suriyeli, kaç gayrimüslim, kaç Sünni , kaç Alevi militan vardır ?

- Abdullah Öcalan tarafından dile getirilen ‘Kürt ve Türk Konfederatif bir Kürt devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ,ile yapılacak ittifakın temeli İslamiyet olmalıdır’ sözlerinden hareketle; İmralı görüşmeleri sırasında Aleviler üzerinden yapılacak bir operasyonda PKK ile anlaşma mı sağlanmıştır?

-Son olarak Adana’da Alevi yurttaşlarımızın ev ve işyerlerine yapılan bildirilerde ‘Esad’ a destek verenlerin başları gövdelerinden ayrılacaktır’ tehditleriyle AKP yöneticilerinin açıklamalarının zamanlamasının yakın olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Çözüm sürecinin çıkmaza girdiğinin anlaşılmasının ardından PKK’ nın sözde Alevi yöneticileri üzerinden sorumluluk Alevi toplumuna yıkılmak mı istenmektedir?

 

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