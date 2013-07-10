CHP’li Özdemir: Arınç, Sivas katliamını unutturma çabasında

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, ‘katliam’ kelimesinin olumsuz etki bırakacağı gerekçesiyle reklam filminin TRT’de yayınlanmasına izin vermemesini, “Sivas katliamını unutturma çabası içinde” diye yorumladı. Özdemir, “Arınç, aradan geçen 20 yıla rağmen, bu katliamı kavrayamamış olmasının aczi içinde olduğunu ve kendisinin düştüğü çelişkiyi göstermiştir” dedi. Özdemir’in yazılı açıklaması şöyle:



‘Sivas katliamını yok sayma, görmemezlikten gelme çabası’

Sayın Bülent Arınç, Posta gazetesinde yayımlanan ve TBMM’de soru önergesine konu olan “Aleviler ne istiyor?” başlıklı yazı dizisiyle ilgili reklam filminin TRT’de yayınlanmama gerekçesini açıklamıştır.

Sayın Arınç açıklamasında, “reklam filminde geçen katliam kelimesi ‘Kırım, savunmasız insanların veya tutsakların toplu olarak öldürülmesi’ anlamında kullanılmaktadır. Böyle bir ifade vatandaşlar arasında kin ve düşmanlık tohumları ekebilir. Çocuk izleyicilerin üzerinde olumsuz etki ve muhtemel nefret algısı oluşturacaktır” demiştir.

Öncelikle, Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç’ın, Sivas Katliamı’nı yok sayma ve görmemezlikten gelmesini ve unutturma çabasını kınıyorum.

‘Madımak’ta, yak diyen 15 bin kişiye müdahale edilmedi’

Sivas’ta katledilenlerden Koray Kaya 12, ablası Menekşe Kaya 16 yaşında idi. Saldırganlar otele saldırırken, kendilerini korumak için ellerinde ne bir silah, ne de başka bir şey vardı.

Otel ateşe verilirken de ellerinde ne bir yangın tüpü, ne de ateşi söndürecek başka bir şey vardı.

Savunmasız ve çaresiz iki ana kuzusu, iki kardeş sadece birbirlerine sarılıp korunmaya çalıştılar. Cesetleri yangından sonra birbirine sarılmış olarak bulundu.

Madımak’ta, güvenlik kuvvetleri sekiz buçuk saat boyunca kendisini bekleyen vatandaşa yardım elini uzatmamış, “yak, yak, yak” diye bağıran otel önündeki 15 bin kişiye müdahalede etmemiştir.

Ellerinde sadece sazları, yazdığı şiir kitapları bulunan; tek amaçları semah dönüp, türkü söylemek olan savunmasız insanlar dumandan boğulmuş, diri diri yanmıştı. Ve bu insanların hepsi savunmasızdı. Bu bir katliam değil miydi?

Sayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın soru önergesine verdiği cevapta katliam kelimesini “savunmasız insanların toplu olarak öldürülmesi” şeklinde yanıtlamasına rağmen, bu kelimenin “TRT’de Sivas katliamı için kullanılamayacağını” belirtmesi, aradan geçen 20 yıla rağmen bu katliamı kavrayamamış olmasının aczi içinde olduğunu ve kendisinin düştüğü çelişkiyi göstermiştir.