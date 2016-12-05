CHP’li Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Benim için artık bardağı taşıran son damlaydı!

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, "Ilıcak, Altan, Bulaç'ın isimlerini Adana mitinginde hangi mantıkla okuyup, kitleye alkışlatmaya çalışıyorsunuz? Benim için artık bardağı taşıran son damlaydı. Artık CHP, oraya buraya savrulan, hiçbir konuda net duruşu olmayan, hiçbir krizi yönetemeyen bir duruma geldi" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP'nin Adana'da düzenlediği 'Ülkemizi Böldürmeyeceğiz' mitinginde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali Bulaç, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan gibi isimlerin anons etmesi ve alkışlattırmasını yorumladı.

Tutuklu olanların adil yargılanma hakkını savunduklarını dile getiren Özcan, "Ancak Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Ali Bulaç'ın geçmişte söyledikleri, yaptıkları belli. Bunlar rejim, Cumhuriyet, CHP düşmanı insanlar. Nasıl bir mantıkla siz bu insanların isimlerini orada okuyup, kitleye alkışlatmaya çalışıyorsunuz? Bundan nasıl bir muradınız var? Ben de taban da merak ediyor" diye konuştu.

“Bardağı taşıran son damlaydı”

CHP'li Özcan, artık CHP'nin, "oraya buraya savrulan, hiçbir konuda net duruşu olmayan, hiçbir krizi yönetemeyen bir duruma geldiğini" öne sürerek, iyiye doğru da gitmediklerini savundu. Bunları, partinin kapalı toplantılarında ve mektuplar yazarak defalarca ifade ettiğini vurgulayan Özcan, "Ama anlaşılıyor ki parti üst yönetiminde bizim orada söylediklerimizi ciddiye alan yok. En son topluma, partililerime karşı bu düşüncelerimi sosyal medyada paylaştım. Benim için artık bardağı taşıran son damlaydı" dedi.