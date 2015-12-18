CHP’li Özcan Purçu: Söz mü bakanım, Romanlara pay verilecek mi?

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun Meclis'te Romanlara da bütçe verilmesiyle ilgili konuşması bütün partilerin alkış ve tebriğini aldı. Şimdi istediği bütçeyi alabilecek mi o merak konusu. Purçu, Romanlara pay verilmesi için Maliye Bakanı Naci Ağbal’a “Söz mü sayın bakanım söz mü” diye sordu.

Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'in haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda CHP’li Özcan Purçu’nun konuşması sırasında renkli anlar yaşandı. Türkiye’nin ilk Roman kökenli milletvekili Özcan Purçu, meclis genel kurulunda geçici bütçenin 2’nci maddesi görüşülürken söz aldı.

Özcan Purçu bütçeden Romanlara da pay istedi. Maliye Bakanı Naci Ağbal’a dönen Özcan Purçu, Romanlara bütçeden pay verilmesi konusunda “Söz mü sayın bakanım söz mü” dedi.

Özcan Purçu, milletvekillerini Romanca selamlayarak “Allah aşkına Romanları sevmeyen var mı? Romanlar kadar güler yüzlü olan var mı? Ama en fakir de Romanlardır” sözleri üzerine hem muhalefet hem de iktidar sıralarında uzun süre alkışlandı. Purçu konuşmasını bitirdikten sonra da CHP’li milletvekilleri ayağa kalkarak alkışladı.

Sempatik konuşması ve tavırlarıyla milletvekillerine kahkaha attıran Özcan Purçu Maliye Bakanı, Meclis Başkanı ile tokalaştıktan sonra AKP sıralarına yönelerek milletvekilleriyle kucaklaştı.

Şimdi Purçu'nun bu konuşması sonrası Romanlar için ayrı bütçe ayrılıp ayrılmayacağı ise merak konusu oldu.