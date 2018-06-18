CHP'li Özcan: Erdoğan'ın emeklilik dönemi başlıyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, hizmetleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a teşekkür edeceklerini belirterek, \"Sayın Erdoğan\'ın 24 Haziran itibarıyla emeklilik dönemi başlıyor. \'Vakit Bolu vakti\', \'Vakit Türkiye vakti\' bunları geçeceğiz. \'Vakit jübile vakti\', \'Vakit emeklilik vakti\'. Tayyip Erdoğan bu ülkeye hizmet etmiştir. Yaptıkları için teşekkür edeceğiz. Yapmadıkları ile ilgili eksikleri biz gidereceğiz\" dedi.

Tanju Özcan, Bolu Atatürk Orman Parkı\'nda bir restoranda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Özcan burada muhtarlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yaptığı hizmetler için teşekkür edeceklerini söyleyen Özcan, \"Sayın Erdoğan\'ın 24 Haziran itibarıyla emeklilik dönemi başlıyor. \'Vakit Bolu Vakti\', \'Vakit Türkiye Vakti\' bunları geçeceğiz. \'Vakit jübile vakti\', \'Vakit emeklilik vakti\'. Bazen bize soruyorlar. Bazıları bize \'İntikam duygusu ile hareket edecek misiniz?\' diye soruyorlar. Böyle bir derdimiz yok, samimiyetle söylüyoruz. Tayyip Erdoğan bu ülkeye hizmet etmiştir. Yaptıkları için teşekkür edeceğiz. Yapmadıkları ile ilgili eksikleri biz gidereceğiz. Tayyip Erdoğan suç mu işlemiş, ceza mı çekmesi gerekiyor? Hükümet olarak bu bizim sorunumuz değil, yargının sorunu. Türkiye\'de bağımsız yargıyı tesis edeceğiz. Tayyip Erdoğan\'ı yargılaması gerekiyorsa onu yargılayacak, Tanju Özcan\'ı yargılaması gerekiyorsa yargılayacak. Muharrem İnce\'nin yargılanması gerekiyorsa onu yargılayacak. Bu bizim işimiz değil\" diye konuştu.

Kendisinin çalışmak istediğini ve çalışmak için de yetkiye ihtiyacı olduğunu söyleyen Özcan, \"Bu noktada iktidar partisi temsilcisi olmak istiyorum. Yeni sistemi biliyorsunuz. Yeni sistemde artık partiler ülkeyi yönetmiyor. Kişilerin çevresinde toplananlar hükümeti yönetiyor. Yani bu dönem CHP parti olarak ülkeyi yönetmeyecek. Sayın Muharrem İnce bu ülkeyi cumhurbaşkanı olarak yönetecek. Muharrem İnce ile olan hukukumu da biliyorsunuz. Açık olarak söylüyorum. Siyasettir bu, ne olacağı belli olmaz ama Sayın Muharrem İnce cumhurbaşkanı olursa herhalde Bolu mitinginde de bir şeyler söyledi, \'En başından itibaren arkamda sadece Tanju Özcan vardı\' dedi. Umuyorum ki Muharrem İnce cumhurbaşkanı olacak. Biz de başka görevlerle de Boluluların karşısına çıkma şansı bulacağız. Siz mesajı, sinyali aldınız\" dedi.



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