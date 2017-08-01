CHP’li Öz: Atatürk’ün kahraman olduğu kara savaşları anılacak; Adalet Kurultayı yapılacak

CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de yapılacak 5 günlük bir 'Adalet Kurultayı' etkinliklerini değerlendirdi.

CHP’nin geçtiğimiz Anafartalar Köyü’nde Atatürk’ün Anafartalar Kahramanı olarak anılmasını sağlayan 10 Ağustos tarihinde düzenlediği etkinliklere dikkat çeken Öz, “Parti olarak bunu geleneksel hale getirecektik, bu yıl gündem ‘adalet ‘olduğu için hem Atatürk’ün kahraman olduğu 10 Ağustos kara savaşları anılacak hem de kurultay gerçekleştirilecek” diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de T24’e, 5 günlük kamp boyunca ‘Adalet Kurultayı’ düzenleneceğini, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşte olduğu hemen hemen her gün değerlendirmelerde bulunacağını söyledi. Bingöl, genel başkanın, katılımcısı, vatandaşıyla birlikte olacağını ve çalışmalarını Çanakkale’de sürdüreceğini anlattı.

CHP’li Öz’ün T24’e değerlendirmeleri şöyle:

Türkiye’de bir ‘Adalet Yürüyüşü’ başlattık, daha sonra Meclis’te ‘ iç tüzük’ görüşmeleri yapıldı. Bu da adaletsiz bir uygulamaydı. Bu yüzden Meclis’te sabaha kadar adına ‘adalet oturma eylemi ‘ yaptık. Bunun devamı olarak Çanakkale‘de 26 Ağustos- 30 Ağustos tarihleri arasında ‘Adalet Kurultayı’ yapılacak. Burada 5 gün boyunca paneller, seminerler düzenlenecek. Burada Anayasa, Türkiye’de yaşanan adaletsizliklerle ilgili temalar işlenecek. Çanakkale’ye Anadolu’nun her yerinden gelecek katılımlar için kamp yeri olacak ve orada konaklanacak.

Çanakkale’nin seçilmesinin nedeni geçtiğimiz yıl Atatürk’ün Anafartalar kahramanı olduğu 10 Ağustos’ta bir etkinlik gerçekleştirdik. Parti olarak bunu geleneksel hale getirecektik bu yıl gündem adalet olduğu için orada hem Atatürk’ün kahraman olduğu 10 Ağustos kara savaşları anılacak hem de adalet vurgusunu tekrarlayacağız.