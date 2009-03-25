CHP'li Öymen İDO'yu şikayet etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, İDO’nun, iktidar yanlısı olarak yorumladığı Kanal 24 ile yaptığı anlaşma sonucu, seferlerde sadece bu kanalın izlenmesini, Bursa İl Seçim Kurulu'na şikayet etti. Öymen, “Bu anlayış, seçimlerin adil ve tarafsız yapılmasına gölge düşürüyor” dedi.





CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Onur Öymen, dün partisinin İl Başkanı Gürhan Akdoğan ve CHP MKYK Üyesi Ali Nihat Irkörücü ile Bursa Adliyesi’ne gelerek İl Seçim Kurulu Başkanı M. Necati Türe ile görüştü. Adliyeden çıkarken basın mensuplarına açıklama yapan Onur Öymen, iktidar partisinin pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlere gölge düşüren uygulamalar içersinde olduğunu söyledi. Bunlardan birinin de, Kanal 24’ün yayınlarının İDO'nun deniz seferlerinde yolculara zorunlu olarak izletilmesi olduğunu belirten Öymen, “Türkiye’de yüz binlerce insanın seyahat ettiği deniz ulaşım vasıtalarında, sadece iktidar yanlısı bir televizyon kanalının yayın yapması normal mi? Doğal mıdır? Seçim zamanı, bu eşitlik kurallarını ihlal etmiyor mu? CHP’li bir belediye, iktidara karşı görüşleri ile bilinen bir kanalla, sadece onun yayınları için bir ticari anlaşma yapsa iktidar bunu sineye çeker mi?” dedi.



Öymen, Yenikapı’dan Bursa’ya da yolcu taşıyan İDO’nun yaptığı bu anlaşmanın yerel seçimlerin adil ve tarafsız yapılmasına gölge düşürmesi nedeniyle konuyu İl Seçim Kurulu Başkanı’na şikayet olarak ilettiklerini söyledi.



Bursa mitingindeki gösteri de şikayet edildi



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Bursa’da düzenlediği mitingde, AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Recep Altepe’nin adını taşıyan motorlu planörün miting alanının üzerinde dört kez geçmesinin son derece tehlikeli olduğunu da belirten Öymen, ruhsatı olmayan, sivil havacılık kurallarına göre suç olan bu uygulamadan duydukları rahatsızlığı, Seçim Kurulu'nda gündeme getirdiklerini açıkladı.





