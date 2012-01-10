-CHP'li Oran'dan gazeteciler için kanun teklifi TBMM (A.A) - 10.01.2012 - CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, gazetecilerin sendikaya üye olmasını zorunlu hale getiren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklif, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklife göre, basın yayın kuruluşlarında çalışan fikir ve sanat işçileri sendikalı olacak. Muhabir, fotomuhabiri ve kameramanların sendikalı olması zorunlu hale gelecek. Basın kuruluşlarındaki stajyer sayısı yine yazı işleri kadrosunun yüzde 10'unu geçemeyecek. Ancak 3 ayın sonunda çalıştırılmaya devam edilmesi durumunda stajyere net asgari ücret kadar aylık ücret ödenecek. Teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda da değişiklik öngörüyor. Teklife göre, gazeteciler için yıpranma hakkı yeniden getiriliyor.