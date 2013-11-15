CHP’li Oran’dan Başbakana: Mesut Barzani’ye 'teröre yardım ve yataklıktan' dava açıldı mı?

Hülya Karabağlı / Ankara

Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Mesud Barzani ‘teröre yardım ve yataklık eder’ bir konumda mıdır? Yaptığınız suç duyurusunun karşılığında ne olmuştur? Açılan bir dava var mıdır” diye sordu.

Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Diyarbakır’da Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani ile yapacağı görüşme öncesinde CHP kendisine geçmişte Barzani ile ilgili yaptığı olumsuz açıklamaları anımsatarak bugün bu noktaya nasıl gelindiğinin açıklanmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu. Önergede, Erdoğan’ın 2007 yılında Barzani ile ilgili, “Barzani'nin şunu çok açık net ortaya koyması lazım. Terör örgütüyle ilgili olarak terör örgütüne o bölgede yataklık yapar durumdalar. Olay budur. Uluslararası hukuk noktasında ne anlama geldiği de bellidir. Türkiye olarak bizim muhatabımız Barzani olamaz ki... Türkiye olarak bizim muhatabımız Irak'ın merkezi yönetimidir” açıklamasına yer verdi. Oran’ın, Başbakan Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

Yardım yataklık davası açıldı mı?

- Mesut Barzani “teröre yardım ve yataklık eder” bir konumda mıdır, uluslararası hukukta bu ne anlama gelmektedir? Yaptığınız bu suç duyurusunun karşılığında ne olmuştur, açıklamanız nedeniyle açılan bir dava var mıdır, nasıl sonuçlanmıştır?

- Sözlerinizden Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Lideri’nin en az 2007 yılına kadar terör örgütüne yardım ve yataklık suçu işlediğini iddia ettiğiniz görülmektedir. Bu suçu en son hangi tarihe kadar işlemiştir, eğer bu suç hiç işlenmemişse bu ifadede bulunma nedeniniz nedir?

Barzani’den özür dilediniz mi?

- Mesut Barzani teröre yardım ve yataklık etmiyorsa, bu ithamınız nedeniyle kendisinden diplomatik yollarla özür dilediniz mi, ilgili yazının tarihi ve kayıt numarası nedir?

- Dün “teröre yardım ve yataklık etmek” ile itham ettiğiniz bir kişiyle görüşmek Başbakanlık görev ve sorumlulukları arasında bulunmakta mıdır?

Tutarsızlığın gerekçesi nedir?

- Türkiye olarak bizim muhatabımız Barzani olur mu olamaz mı? Dün “bizim muhatabımız olamaz” dediğiniz kişiyi yarın Diyarbakır’da ağırlayacak olmanız karşısında bu tutarsızlığın sebebi nedir?

- Dış politikada sürekli olarak ikircikli bir tavır içerisinde olmanız, dün terör suçuyla itham ettiklerinizi bugün barış elçisi olarak ağırlamanız ya da dün kardeşim dediklerinizi bugün düşman ilan etmeniz “tutarlı, haysiyetli, stratejik derinlik konseptli dış politika” anlayışınızın bir göstergesi midir?