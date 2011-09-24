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Politika

CHP'li Oran'dan Başbakan'a: 9 yılda kaç şehit verildi

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, "3 Kasım 2002 ila 22 Temmuz 2007, 23 Temmuz 2007 ila 12 Haziran 2011 arasında ve

24 Eylül 2011 03:00

T24 - CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, "3 Kasım 2002 ila 22 Temmuz 2007, 23 Temmuz 2007 ila 12 Haziran 2011 arasında ve 13 Haziran 2011'den bu yana yurt genelinde kaç terör eylemi meydana geldi? Bu saldırılarda kaç güvenlik görevlisi şehit düştü, kaç vatandaşımız yaşamını yitirdi, kaç kişi yaralandı?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, TBMM Başkanlığı'na, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Her terör saldırısı sonrasında yürekleri burkan hayat hikayelerinin basına yansıdığını, devlet ve hükümet yetkililerinin yaraların sarılacağı sözünü verdiğini, ancak bir süre sonra yaralanan, maddi kayba uğrayan yurttaşların kaderlerine terk edildiğini iddia eden Oran, şu soruları yöneltti:

"Her ne kadar bankacılık mevzuatı açısından bankalarımız BDDK gözetiminde ve özel hukuk hükümlerine tabi olsa da bu tür kitlesel terör saldırıları sonrasında maddi-manevi anlamda zor durumda kalan küçük esnaf, sanatk'r, işletme ve KOBİ'ler için zarar gören işyerlerinin onarımı amacıyla uygun koşullarda kredi sağlamayı düşünüyor musunuz? Bu amaçla kamu hisselerinin çoğunlukta olduğu bankalar aracılığıyla uygun koşullarda kredi verilmesine önayak olacak mısınız? Özel bankalarla temasa geçilerek bu durumdaki yurttaşlara kredi verilmesinin koşulları kolaylaştırılamaz mı?


9 Senede kaç şehit verildiğini sordu

3 Kasım 2002 ila 22 Temmuz 2007, 23 Temmuz 2007 ila 12 Haziran 2011 arasında ve 13 Haziran 2011'den bu yana yurt genelinde kaç terör eylemi meydana geldi? Bu saldırılarda kaç güvenlik görevlisi şehit düştü, kaç vatandaşımız yaşamını yitirdi, kaç kişi yaralandı? Bu saldırılar sonucunda şehit düşen veya yaralanan güvenlik görevlisi ile vatandaşımıza ne kadar yardımda bulunuldu?

Kent merkezlerindeki terör saldırıları sonrasında 3 Kasım 2002'den bu yana kaç esnaf, sanatk'r ve KOBİ'ye kredi desteği sağlandı.

KOSGEB'in bu amaçla dağıttığı kredi var mıdır, varsa toplam meblağ nedir, bu krediler kaç kişiye, işletmeye verilmiştir? Söz konusu kredi üst limitinin artırılması için bir çalışma yürütmekte misiniz?

Anafartalar Çarşısı saldırısı sonrasında kaç esnafa toplam ne kadarlık bir maddi destek sağlandı?

Kumrular Sokak'taki saldırıda yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınları ile işyerleri zarar gören esnafa herhangi bir maddi destek sağlandı mı, ne gibi destekler sağlamayı planlıyorsunuz?"




 

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