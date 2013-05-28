CHP’li Oran’dan Arınç’a: 'Tiraj Denetim Kuruluşu' kurulacak mı?

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA



CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, “İngiltere’de 1931’den bu yana faaliyette bulunan Dağıtım Denetim Bürosu (Audit Bureau of Circulations) benzeri bir tiraj denetim birimi kurulması için planlamanız? Girişiminiz var mı?” diye sordu. Oran, Basın İlan Kurumu’nun Mayıs ayı içerisinde hangi ulusal gazeteye kaç TL’lik resmi ilan verdiğini gündeme taşıdı.



Oran’ın Başbakan Yardımcısı Arınç’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergesi şöyle:

Basın İlan Kurumu (BİK) resmi ilanları ulusal gazetelere hangi ölçütlere göre dağıtmaktadır?

Basın İlan Kurumu’nun ölçütleri arasında ulusal gazetelerin günlük tirajları da bulunmakta mıdır?

Gazetelerin günlük tirajları neye göre kim, hangi kuruluş tarafından belirlenmektedir?

Tiraj sayılarının gerçekleri yansıtmaması halinde reklam/ilan veren şirketler/kişiler yanıltılmış olmuyor mu?

Tiraj sayılarının gerçekleri yansıtmaması halinde resmi ilanların dağıtımı ve etkililiği anlamında kamu kurumları da zarara uğratılmış olmuyor mu?

İngiltere’de 1931’den bu yana faaliyette bulunan Dağıtım Denetim Bürosu (Audit Bureau of Circulations) benzeri bir tiraj denetim birimi kurulması için planlamanızı/girişiminiz var mıdır?

Böyle bir kurumun resmi olması yerine meslek kuruluşlarının, sektör temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturacağı sivil yapıyla faaliyette bulunması daha etkili olmaz mı? Bu tiraj/dağıtım denetim kuruluşunun kurulması amacıyla sektör temsilcileri nezdinde herhangi bir girişimde bulundunuz mu bu yönde bir planlamanız mevcut mudur?

Tiraj/dağıtım denetim mesleki kuruluşunun acilen oluşturularak ulusal gazetelerimizin günlük baskılarının bağımsız raporlar halinde açıklanması hem resmi ve özel reklam/ilan verenler hem de vatandaşlar açısından çok daha olumlu etkiler yaratmaz mı?

Bugün itibariyle günlük yayın yapan kaç adet ulusal gazete mevcuttur? Bunların mayıs ayı içerisindeki günlük tirajları kaçar adettir? Bunların ne kadarlık bölümünün abonelik, bayi satışı ya da promosyon olduğu nasıl ayırt edilmektedir?

Basın İlan Kurumu mayıs ayı içerisinde hangi ulusal gazeteye kaç TL’lik resmi ilan verdi?