CHP’li Oran'dan Arınç'a 'çirkin hareket' sorusu

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın miting alanından kendisine ‘çirkin harekette’ bulundukları kadınlarla ilgili şikayeti TBMM gündemine taşıdı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, “AKP otobüsü içinden bu hareketi yapan kadın partilinizse kendisine hangi ceza verildi, herhangi bir disiplin cezası verilecek mi” diye sordu. Oran, “Erdoğan’ın sözünü ettiği çirkin hareketi yaptığı fotoğraflarla gayet açık olan(https://twitter.com/demetgnolu/status/445327910077861888) bu kadının aynı hareketi yapması nedeniyle vatandaşın tepkisine tepki göstermesi suç mudur” dedi.

Umut Oran’ın Arınç’a İzmir soruları şöyle:

- Miting alanına gelen ve üzerinde AKP İzmir adayının fotoğrafı bulunan parti otobüsünüzün içinde, sürücünün hemen arkasında en ön sırada oturan açık renk giysili kadın kimdir?

- Erdoğan’ın sözünü ettiği çirkin hareketi yaptığı fotoğraflarla gayet açık olan (https://twitter.com/demetgnolu/status/445327910077861888) bu kadının aynı hareketi yapması nedeniyle vatandaşın tepkisine tepki göstermesi suç mudur?

- AKP otobüsü içinden bu hareketi yapan kadın partilinizse kendisine hangi ceza verildi, herhangi bir disiplin cezası verilecek midir?

'AKP’li kadına da mı CHP zihniyeti yaptırdı?'

- AKP otobüsünde “çirkin hareket” yapan kadında mı CHP zihniyetine tabi olarak, CHP’nin zoruyla bu hareketi yapmıştır?

'Gezi’de polisler yapmıştı'

- Erdoğan’ın rahatsız olduğu “çirkin el hareketini” Gezi olayları sırasında üzerindeki üniformasıyla yapan polis memurları hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

'Bekin’in ailesine 'çirkin hareket' yapan baş komiser kim?'

- Kafasından biber gazı kapsülüyle vurularak komada 269 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra vefat eden Berkin Elvan’ın ailesinin Taksim’de basın açıklaması yaptığı sırada kendilerine fotoğraflarla sabit biçimde (https://twitter.com/eserbinici/status/445234344429223936) aynı “çirkin hareketi” yapan başkomiser rütbesindeki üniformalı çevik kuvvet amiri hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı? Bu başkomiser kimdir, hangi cezayı aldı?

- Polis memurlarının, Erdoğan’ın yakındığı “çirkin el hareketini” vatandaşa karşı yapma özgürlüğü ve yetkisi var mıdır?

- İzmir’de gözaltına alınan bir diğer kadın yurttaşımız Filiz A., yanında eşi varken 1. kattaki evinin balkonundan ellerini iki yana açarak “Niye geldin İzmir’e” diye tepki göstermesi hakaret midir? Erdoğan niçin otobüsü durdurup o kadını ve ailesini gösterdi ve neden hemen 3 Başbakanlık koruması kadının evine gidip kendisini gözaltına aldı?

- İnsanların bir siyasetçiyi, hakaret etmeden, fiziki saldırıda bulunmadan evinde, balkonunda otururken protesto etme hakkı yok mudur?

'TOMA’yla apartmana neden su sıkıldı?'

- Yine İzmir’de dünkü protesto gösterilerinde polisin, evlerinin penceresinden ellerindeki tencere tava ile protesto yapan vatandaşlara TOMA’lardan tazyikli su sıkmasının gerekçesi nedir? Bina içinde, üst katlarda, evinin penceresinde, balkonunda bulunan vatandaşlara tazyikli su sıkma talimatını kim verdi? Emri veren, suyu sıkan TOMA personeli hakkında işlem yapacak mısınız?

- Dünyada hiçbir kolluk kuvvetinin kullanmadığı biçimde binalara, 3,4. Katlara su sıkılmasının gerekçesi nedir? TOMA’lar kalabalığa karşı, suç işlenmesini önleme amacıyla kitlelerin dağıtılması için kullanılmıyor mu?