CHP’li Oran: TÜBA’ya atanan 19 profesörün bilimsel yayını yok mu?

- Hülya Karabağlı

T24

CHP İstanbul Umut Oran, TÜBA’ya yapılan atamaları Meclis gündemine taşıdı. Oran, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 19 profesörün bilimsel yayını olmadığı bilgisinin doğru olup olmadığını sordu. Önerge şöyle.

-TÜBA üyeliği için YÖK’ün atadığı “Profesör Doktor” ünvanlı 17 kişi (Teoman Dural, Hüseyin Sarıoğlu, Aydın Gülan, Şinasi Gündüz. İlhan Kutluer, Ali Akyıldız, Raşit Küçük, Ahmet Tabakoğlu, M. Fatih Andı, Mustafa Çiçekler, Süleyman Seyfi Öğün, Mustafa Erdoğan, Serap Yazıcı, Ahmet Saim Kılavuz, Feridun M. Emecan, Mehmet Karakuş, Yusuf Şevki Hakyemez) ile TÜBİTAK’ın atadığı 2 kişinin (Bahadır Akın ve İsmail Kara) hiçbir uluslar arası bilimsel araştırmasının bulunmadığı bilgisi doğru mu?

-Atanan yeni “bilim insanlarının” içerisinde bilimsel çalışmalarına hiç atıf yapılmamış olan 22 kişi bulunmakta mıdır?

-TÜBA’ya son olarak atanan 133 kişinin tam listesi nedir ve geldikleri üniversiteler hangisidir? Bu 133 kişiden her birisinin uluslar arası bilimsel makale ve bu makalelerine yapılan atıf sayıları kaçtır?

-Uluslararası bilimsel başarı ölçümlerinden biri olarak kullanılan “h-indeksi” açısından bakıldığında atanan 133 isimin “h-indeksi” nedir?

- TÜBA üyeliğine atananların sadece 11”inin kadınlardan oluşması nedeniyle kadın oranının yüzde 8’de kalmasının nedenleri nedir?

-Çok yüksek bilimsel çalışmalarıyla sadece ülkemizde değil dünyada sivrilmiş bilim insanları olan Prof. Dr. Zekai Şen (213 yayın ve 1768 atıf ve 22 h değeri), Prof. Dr. İsmail Çakmak (111 makale, 4984 atıf ve 39 h değeri) ve Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi’nin (433 makale, 25.102 atıf ve 67 h değeri) hükümet tarafından atanmalarına karşın aflarını isteyerek bu görevi kabul etmemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?