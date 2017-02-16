CHP’li Oran: İşsizler ordumuz 85 ülkenin nüfusundan kalabalık!

CHP’li Umut Oran, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2016 Kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine oranla 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi olduğunu söyledi. Oran, “Türkiye’de geniş tanımlı işsizlerin sayısı, dünyadaki belli başlı 190 ülkenin 85’inin nüfusundan daha fazla” dedi.

Oran’ın işsizlik konusunda yaptığı yazılı açıklaması şöyle:

İşsizlik oranı 1,6 puanlık artış ile en yüksek düzey olan yüzde 12,1’ye ulaştı. (Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,9 puanlık artış ile yüzde 14,3 oldu. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,5 puanlık artış ile yüzde 22,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,6 puanlık artış ile yüzde 12,3 olarak gerçekleşti.)

Referans dönemde iş aramayan, ancak iş olsa işbaşı yapmaya hazır “iş bulma umudunu yitirmişlerin” sayısı ise 2 milyon 286 bin ve bunlar da dahil edildiğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu, işsizlik oranı da yüzde 18’i aşıyor.

Türkiye’de geniş tanımlı işsizlerin sayısı, dünyadaki belli başlı 190 ülkenin 85’inin nüfusundan daha fazla.

Bu sayılara ülkemizdeki 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacı dahil bulunmuyor.

Parlamenter cumhuriyet rejimini tek adam rejimine dönüştürme anlayışı nedeniyle Türkiye ekonomisi hızla küçülüyor; o demokrasi-hukuk açığı nedeniyle dış kaynak gelmiyor,o dış borçların çevrilmesi giderek zorlaşıyor, o artan risk ve belirsizlikler nedeniyle yatırımlar erteleniyor, o ayakta kalabilmek için hızla küçülme eğilimindeki reel sektörde bilançolar bozuluyor, iflaslar çığ gibi büyüyor.

Bu ortamda özel sektöre “herkes 1 kişi işe alsın” yönünde baskı ile işsizliği çözmek imkânsız.

Nisan ayında yapılacak referanduma kadar ekonomik göstergelerdeki kötüleşme iyice hızlanacak, ekonomide sert bir çöküş tehlikesi giderek büyüyor.

Türkiye’nin siyasi intihardan vazgeçip siyasal yapısını ve ekonomisini yeniden normalleşme-iyileşme sürecine sokabilmesi için referandumdan HAYIR çıkması hayati önem taşıyor.

Türkiye bu gidiş ile kocaman bir işsizler ülkesi olacak. İş, aş olmadan barış olmaz. TOBB üyelerine “her biriniz 1 kişi işe alın” diyerek işsizlikle mücadele edilemez. İşsizlikle mücadele için ulusal istihdam stratejisi ve yeni bir kalkınma planı hazırlanmalı. Unutulmamalı ki İşsizlik terörün de nedenlerinden birisidir. İşsizlik kemirici, bitirici, öldürücü bütün ülkedeki sosyal barışı bozan, aile ilişkilerini zedeleyen günden güne bitiren tüketen bir illettir. Millet can derdinde, insanlar ekmek peşinde, askerimiz ve polisimiz vatan nöbetinde birer birer can veriyor şehit düşüyor iktidar ise koltuk peşinde, saltanat hayali kuruyor. Yazık, çok yazık oluyor bu ülkeye. Ülkeyi yönetenler, 2010 referandumunda anayasal kurum haline getirdikleri Ekonomik Sosyal Konseyi (ESK) acilen toplamalı ve ortak akılla işsizlik sorununu çözmeli. Hükümet, meydan meydan, ekran ekran gezerek, kutuplaşmayı artırıp başkanlık propagandası yapacağına iş, aş, sosyal barış için kolları sıvamalılar.