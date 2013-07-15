CHP’li Oran: İETT’ye yapılan baskında bin 162 adet tarihi eser ele geçirildi mi?

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, İETT Genel Müdürlüğü’nün Avcılar’daki denetim amirliğine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince 30 Nisan 2013 tarihinde operasyon düzenlenip düzenlenmediğini ve 1162 adet tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan kişinin salıverildiği iddiasının doğru olup olmadığının açıklanmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde söz konusu iddiayı gündem getirdi. Umut Oran’ın konuyla ilgili önergesi şöyle:

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İETT Genel Müdürlüğü’nün Avcılar’daki denetim amirliğine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı birimlerince 30 Nisan 2013 tarihinde operasyon düzenlendi mi?

- Operasyonda 53’ü Bizans altını ve geri kalanı gümüş sikkeler olmak üzere toplam 1162 adet tarihi eserin ele geçirildiği doğru mudur? 1162 parça tarihi eser bugün nerededir?

- Operasyonda sadece bir kişinin gözaltını alınıp, daha sonra serbest bırakıldığı bilgisi doğru mudur, bu kişinin ismi nedir, İETT çalışanı ise görevi nedir?

- Söz konusu operasyon kapsamında ele geçirilen suç örgütü var mıdır, örgüt kapsamında İETT veya İBB yöneticilerinden gözaltına alınan, hakkında dava açılan, adli işlem yapılan kaç kişi vardır, akıbetleri ne olmuştur?”