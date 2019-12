-CHP'li Oran: Erdoğan protokolünü uygulamaya çalışıyorlar NEVŞEHİR (A.A) - 16.08.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, ''İktidar partisinin genel anlamıyla her yerde devlet protokolünü hiçe saydığını'' ileri sürerek, ''Biz CHP olarak buna hiç bir zaman hiç bir yerde asla izin vermeyiz, bugün de vermedik'' dedi. Oran, 22. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat etkinliklerinin açılış töreni sonrasında Ankara'ya dönüşünde parti otobüsünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ramazan ayı olması ve etkinliklerin içeriği nedeniyle siyaset yapmama kararıyla Hacıbektaş'a geldiklerini ifade eden Oran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında da siyaset içeren bir unsur olmadığını kaydetti. Ramazan boyunca genel olarak katıldıkları etkinliklerde siyaset yapmadıklarını, birlik, beraberlik, hoşgörü üzerine sohbetler yaptıklarını anlatan Oran, ''Bugünkü olay talihsiz bir olay. Bugünkü etkinlikle ilgili program bize geldiği zaman programda ana muhalefet partisinin Genel Başkanı olarak, Genel Başkanımız en son konuşuyor. Zaten devlet protokolüne göre de öyle konuşuyor. Sabahleyin program akışı anons edildi, oradaki izleyicilerin önünde. Orada da sayın Genel Başkanımız son olarak konuşma yapacaktı. O anonstan sonra benim de dikkatimi çekti. Bakan Bey'in önünde bir hareketlilik oluştu. Sonradan tekrardan başka bir anonsla Genel Başkanımızın konuşmasının öne alındığı duyuruldu. Bu esasında sürpriz değil. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi bunu her yerde yapıyor. İktidar partisi, genel anlamıyla her yerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin protokol kurallarını hiçe sayan bir davranış gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan protokolünü uygulamaya çalışıyorlar. Biz CHP olarak buna hiç bir zaman hiç bir yerde asla izin vermeyiz, bugün de izin vermedik. Bir devlet protokolü var. Bunu iktidar partisine çiğnetmeyiz. Dolayısıyla Genel Başkanımız Bakan Bey'e üzüntü ve tepkisini sözlü olarak dile getirdi. Ben Belediye Başkanına aynı şekilde dile getirdim ve biz Bakan Bey'in konuşmasını dinlemedik, protesto ederek terk ettik'' dedi. Bir gazetecinin, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ''Bakan olarak değil, hükümeti temsilen etkinliğe katıldığını'' söylediğini ifade etmesi üzerine, ''Bir çok bakan var. Protokol çok net. Protokoldeki sıralama çok net. Ana muhalefet partisi her bakandan önce geliyor. Bu sonuçta bir protokol krizi. Biz de protokolün çiğnenmesine müsaade etmek istemiyoruz. Çünkü bunu sık sık yapıyorlar. Bunu yaparken de temel amaç devlet protokolünü hiçe sayarak Recep Tayyip Erdoğan protokolünü dayatmak. Bu bir dayatmadır'' ifadesini kullandı. Oran, ''Belediye Başkanı sizin partiden, nasıl böyle bir şeye izin vermiş?'' şeklindeki bir soru üzerine, ''Herhalde bir baskı altında kaldı. Kendisi zaten eski bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu. İkinci dönem belediye başkanlığı yapıyor. Devlet protokolünün nasıl uygulandığını çok iyi bilen birisi. Ama orada öyle bir değişiklik olması yönünde irade kullanmış ama o iradenin baskı sonucu olduğu ortaya çıkıyor. Kendisi de bana zaten 'Protokol sizin söylediğiniz gibi ama...' dedi. O 'ama'nın arkasında yatan bir şey var. Yani orada 'ödül verilsin' vesaire gibi bir takım şeyler söyledi. Ama kendi de bunları söylerken, kendine inanmadı. Bir ödül verilecekse en sonda da verilir. Baştan bir akış var, o akışın uygulanması gerekir'' diye konuştu.